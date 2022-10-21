網友好嗨！《沉默之丘：Townfall》、《沉默之丘f》全新登場

除了宣布將重製《沉默之丘2》 (Silent Hill 2)，KONAMI更在「SILENT HILL Transmission」直播內容宣布推出全新作品《沉默之丘：Townfall》 (Silent Hill:Townfall)，以及《沉默之丘f》 (Silent Hill f)。

其中，《沉默之丘：Townfall》由曾經製作《未訴之事》 (Stories Untold)與《觀測號》 (Observation)等恐怖遊戲的蘇格蘭開發商No Code Studios打造，並且由發行《浪貓》 (Stray)的美國遊戲發行商Annapurna Interactive參與開發，而《沉默之丘f》則由台灣開發商泥巴娛樂 (NeoBards Entertainment)擔任開發。

不過，《沉默之丘：Townfall》目前尚未公布具體內容細節，至於《沉默之丘f》則確定採全新故事架構，以1960年代日本為故事背景，並且由曾經創作《暮蟬鳴泣時》系列內容的日本著名遊戲創作者龍騎士07 (Ryūkishi07)編劇，遊戲角色設計由kera擔任，製作人同樣為岡本基。

目前兩款新作均尚未公布具體推行時間，以及預計發行平台等細節。

《沉默之丘：Townfall》預告：

《沉默之丘f》預告內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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