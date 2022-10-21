《沉默之丘2》重製版登場 要在PlayStation 5平台獨佔一年

KONAMI稍早透過直播內容「SILENT HILL Transmission」，正式宣布將重製《沉默之丘》 (Silent Hill)系列經典遊戲作品，首波將推出《沉默之丘2》 (Silent Hill 2)重製版本。

《沉默之丘2》重製版本將以2001年推出作品為基礎，並且證實由曾經製作《靈媒》 (The Medium)、《布萊爾魔女》等遊戲作品的波蘭開發團隊Bloober Team負責開發，而製作團隊包含系列作品製作人岡本基，以及過往參與系列作品製作的角色設計師伊藤暢達與配樂創作山崗晃。

至於重製版本將以Unreal Engine遊戲引擎打造，並且以現代化技術重新打造。而《沉默之丘2》遊戲主角James Sunderland將再次於同名小鎮中，探索和過世許久的妻子Mary寄來神祕信件有關線索。

遊戲預計在PlayStation 5平台獨佔一年，PC版本則預計在Steam服務平台發行，目前尚未確定上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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