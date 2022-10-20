Meta推人工智慧系統 可將台語譯成英語

中央社／ 舊金山19日綜合外電報導
Meta宣稱，透過一套語言翻譯人工智慧系統，可將閩南語譯成英語。（美聯社）
Meta宣稱，透過一套語言翻譯人工智慧系統，可將閩南語譯成英語。（美聯社）

網路科技公司Meta今天表示，該公司已建立一套人工智慧系統，可將台灣人民慣用但缺乏標準書寫形式的閩南語譯成英語。

法新社報導，旗下擁有臉書和Instagram等社群平台的Meta宣稱，這項通用語言翻譯工具（UniversalSpeech Translator）計畫是要使全世界用戶無論說出何種語言，都能相互交流。

臉書公司一年前更名為Meta時，創辦人之一兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示，公司正專注於將業務轉移到在虛擬世界推展線上生活，此一概念稱為元宇宙（metaverse）。

Meta的部落格貼文說：「語音溝通有助於打破藩籬，讓大家一起交流，無論身在何處，即使在元宇宙亦然。」

Meta稱，將閩南語譯成英語的這個新系統，是第一個由人工智慧驅動「為非書寫語言開發的語音翻譯系統」。

語言 閩南語

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