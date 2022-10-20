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摜破12800！台股早盤跌逾250點 台積電股價再探底見387元

Sony高階款無線控制器DualSense Edge登場！價格曝光即起可預購

聯合新聞網／ 楊又肇

日前在Gamescom 2022期間公布的全新無線控制器DualSense Edge，Sony稍早確認將從10月25日起，以199.99美元及29980日圓價格開放預購，正式出貨時間則會在2023年1月26日，屆時將會在全球市場推出。

不過，目前Sony暫時還沒有公布台灣地區售價，預期會在後續公布。

DualSense Edge與先前推出的DualSense十分相似，主要差異在於底部增加額外兩組功能鍵，並且採可拆換設計，同時控制器可以記錄5組客製化設定資料。而連接埠與充電介面一樣採USB-C，同時附上一組攜行盒與USB充電配件，控制器一樣採黑白配色，不確定未來是否會增加其他配色。

而在類比搖桿部分，DualSense Edge將提供標準、高、低三種規格配件交換，而底部額外增加的功能鍵也能選擇更換成圓頂或扳機形式按鍵，其他包含類比搖桿靈敏度、扳機按鍵行程，以及可控制角度都能依照使用需求微調。

控制器最多可以儲存5組設定檔，方便在不同遊戲使用需求之間切換。

另外，DualSense Edge採用編織材質包覆的USB-C連接線設計，避免在操作時產生連接線纏繞等干擾情況，而收納盒也加入額外孔位設計，方便控制器收納時仍可透過外部電源連接充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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