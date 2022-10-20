Sony高階款無線控制器DualSense Edge登場！價格曝光即起可預購
日前在Gamescom 2022期間公布的全新無線控制器DualSense Edge，Sony稍早確認將從10月25日起，以199.99美元及29980日圓價格開放預購，正式出貨時間則會在2023年1月26日，屆時將會在全球市場推出。
不過，目前Sony暫時還沒有公布台灣地區售價，預期會在後續公布。
DualSense Edge與先前推出的DualSense十分相似，主要差異在於底部增加額外兩組功能鍵，並且採可拆換設計，同時控制器可以記錄5組客製化設定資料。而連接埠與充電介面一樣採USB-C，同時附上一組攜行盒與USB充電配件，控制器一樣採黑白配色，不確定未來是否會增加其他配色。
而在類比搖桿部分，DualSense Edge將提供標準、高、低三種規格配件交換，而底部額外增加的功能鍵也能選擇更換成圓頂或扳機形式按鍵，其他包含類比搖桿靈敏度、扳機按鍵行程，以及可控制角度都能依照使用需求微調。
控制器最多可以儲存5組設定檔，方便在不同遊戲使用需求之間切換。
另外，DualSense Edge採用編織材質包覆的USB-C連接線設計，避免在操作時產生連接線纏繞等干擾情況，而收納盒也加入額外孔位設計，方便控制器收納時仍可透過外部電源連接充電。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 多少錢才算「中階手機」？網直指1主因：這品牌害價格錯亂
📢 別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【嚇壞】他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言