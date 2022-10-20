《模擬市民》系列下一步發展曝光 將以「Project Rene」代號暫稱

EA與Maxis在「Behind The Sims Summit」活動中公布《模擬市民》 (The Sims)系列下一步發展，透露下一款遊戲將以「Project Rene」代號暫稱。

Maxis表示，選擇「Project Rene」這個代號名稱，是為了讓人聯想到更新、復興和重生等詞，代表開發團隊對《模擬市民》的光明未來發展承諾。

遊戲將忠於《模擬市民》的一貫風格，同時努力讓模擬市民的思考和行為模式不斷進化，並且將透過更多遊玩方式、鼓勵發揮創造力的工具，以及講述有意義故事的能力來重新構建《模擬市民》。

在「Project Rene」遊戲中，玩家可以選擇單人遊玩或與他人合作，甚至可在支援的裝置上遊玩朋友的《模擬市民》。

另外，Maxis也將與CurseForge旗下Overwolf創作平台合作，將讓目前開放免費遊玩的《模擬市民4》 (The Sims 4)相關模組製作、客製化內容創作動能擴大，而相關合作內容將會在未來半年內推出。

而Maxis更強調未來將持續推動《模擬市民4》遊玩體驗，玩家可以期待更多擴充包、套件、免費更新及模擬市民快遞的到來，同時也公布即將推出的兩張資料片概念設計，預計在2023年初上市。

至於在《The Sims FreePlay》更新內容中，將針對青春期前、青少年、成人與老年人各種生命階段增加新的模擬市民外貌，同時也更新所有性別的髮型、耳環和眼鏡。此外，一年一度的「聖誕節繼任者」季節性任務將於12月以全新特殊故事於遊戲中登場，而建造與居住在豪華超級遊艇中的能力則將於2023年初推出。

《The Sims Mobile》將在今年的假期期間推出全新「建造 / 購買」附加功能-「陽台」，玩家能透過富有想像力的故事來表現自我，取得機會來再現帶有陽台的夢想建築，同時也能選擇各種陽台屏障樣式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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