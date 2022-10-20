快訊

摜破12800！台股早盤跌逾250點 台積電股價再探底見387元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《模擬市民》系列下一步發展曝光 將以「Project Rene」代號暫稱

聯合新聞網／ 楊又肇

EA與Maxis在「Behind The Sims Summit」活動中公布《模擬市民》 (The Sims)系列下一步發展，透露下一款遊戲將以「Project Rene」代號暫稱。

Maxis表示，選擇「Project Rene」這個代號名稱，是為了讓人聯想到更新、復興和重生等詞，代表開發團隊對《模擬市民》的光明未來發展承諾。

遊戲將忠於《模擬市民》的一貫風格，同時努力讓模擬市民的思考和行為模式不斷進化，並且將透過更多遊玩方式、鼓勵發揮創造力的工具，以及講述有意義故事的能力來重新構建《模擬市民》。

在「Project Rene」遊戲中，玩家可以選擇單人遊玩或與他人合作，甚至可在支援的裝置上遊玩朋友的《模擬市民》。

另外，Maxis也將與CurseForge旗下Overwolf創作平台合作，將讓目前開放免費遊玩的《模擬市民4》 (The Sims 4)相關模組製作、客製化內容創作動能擴大，而相關合作內容將會在未來半年內推出。

而Maxis更強調未來將持續推動《模擬市民4》遊玩體驗，玩家可以期待更多擴充包、套件、免費更新及模擬市民快遞的到來，同時也公布即將推出的兩張資料片概念設計，預計在2023年初上市。

至於在《The Sims FreePlay》更新內容中，將針對青春期前、青少年、成人與老年人各種生命階段增加新的模擬市民外貌，同時也更新所有性別的髮型、耳環和眼鏡。此外，一年一度的「聖誕節繼任者」季節性任務將於12月以全新特殊故事於遊戲中登場，而建造與居住在豪華超級遊艇中的能力則將於2023年初推出。

《The Sims Mobile》將在今年的假期期間推出全新「建造 / 購買」附加功能-「陽台」，玩家能透過富有想像力的故事來表現自我，取得機會來再現帶有陽台的夢想建築，同時也能選擇各種陽台屏障樣式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遊艇 老年人

延伸閱讀

新一代《模擬市民》代號Rene能跨裝置遊玩！4代即日起免費將推出更多擴充包

陸郵政網絡 快遞年破千億件

全球經濟衰退 超級遊艇銷售逆勢衝高

景氣寒冬吹不進金字塔頂層 這個產業依舊火熱

相關新聞

降低「寄生帳號」見效？Netflix全球增加241萬名新訂閱用戶

近期透過增加個資轉移功能等設計，藉此降低濫用家庭共用帳號的情況，Netflix在稍早公布2022財年第三季財報結果中，確認在全球地區增加241萬名新訂閱用戶。

「在Google失敗的地方取得成功」 Netflix續攻雲端遊戲曝這些理想

影音串流龍頭Netflix積極開拓遊戲業務，本週二（18日）更在TechCrunch表示，Netflix去年藉由手遊大幅進軍遊戲領域，現在更希望可以透過串流媒體數據的專業知識，建造雲端遊戲服務用戶。

貴200元！蘋果漲價Apple Pencil藏1祕密 其實要讓果粉「買到賺到」

蘋果（Apple）這次無預警地推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，而iPad系列不管新舊款皆全面漲價，連相關配件──第1代和第2代的Apple Pencil也漲了200元，但蘋果的「用心」藏在細節裡，這次果粉好像花了更多錢買了Apple Pencil，但其實是「買到賺到」。

Sony高階款無線控制器DualSense Edge登場！價格曝光即起可預購

日前在Gamescom 2022期間公布的全新無線控制器DualSense Edge，Sony稍早確認將從10月25日起，以199.99美元及29980日圓價格開放預購，正式出貨時間則會在2023年1月26日，屆時將會在全球市場推出。

《模擬市民》系列下一步發展曝光 將以「Project Rene」代號暫稱

EA與Maxis在「Behind The Sims Summit」活動中公布《模擬市民》 (The Sims)系列下一步發展，透露下一款遊戲將以「Project Rene」代號暫稱。

快下載！LINE限時免費貼圖又來了 「萬聖節隱藏版」真的搞怪又有趣

台灣LINE官方無預警在17日推出限時的熊大兔兔LINE貼圖，不僅免費，而且還沒有使用期限，吸引不少人搶著下載，沒有跟上那一波的網友也不用擔心，因為現在隨著即將到來的萬聖節，LINE又再度上架最新貼圖「搞怪又有趣」，而且這一系列都是免費的，喜歡的趕快來下載吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。