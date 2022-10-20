降低「寄生帳號」見效？Netflix全球增加241萬名新訂閱用戶

近期透過增加個資轉移功能等設計，藉此降低濫用家庭共用帳號的情況，Netflix在稍早公布2022財年第三季財報結果中，確認在全球地區增加241萬名新訂閱用戶。

雖然增加幅度並未如原本預期多，但相較Netflix先前停滯不前的用戶成長情況開始出現改善情況。

而促成新訂閱用戶人數增加的原因，除了與熱門影集《怪奇物語》新一季與諸多內容上架增加觀看吸引力，與Netflix近期開始要求非同住家人共用相同帳號，必須另外付費使用的情況也有關係。

目前Netflix全球付費訂閱使用人數達2.231億人，接下來預計從11月開始推行附帶廣告內容的低價訂閱服務，每月僅以6.99美元價格計費，約為一般付費訂閱版本價格一半，Netflix更預期能以此吸引更多新訂閱用戶加入。

在傳統有線電視的使用比例越來越低，更多人傾向使用網路服務觀看內容的情況下，Netflix預期將能在此趨勢下爭取更多獲利機會。

不過，考量未來獲利來源更加多元，例如接下來將納入的廣告營收，Netflix表示未來財報中將不再公布預期的用戶人數目標數據，希望投資者、分析師能更聚焦在其財報實質營收表現，而非僅聚焦在訂戶人數成長變化。

除了持續擴大串流影音內容，Netflix目前也持續佈局遊戲市場，除了在芬蘭赫爾辛基建立自有遊戲工作室，近期更在美國南加州啟用新遊戲工作室，並且透露已經著手開發55款遊戲，希望透過遊戲內容吸引更多遊戲玩家加入訂閱觀看影音內容，或是讓更多影音服務訂閱用戶藉由遊戲擴展觀看體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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