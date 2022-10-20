「在Google失敗的地方取得成功」 Netflix續攻雲端遊戲曝這些理想

影音串流龍頭Netflix積極開拓遊戲業務，本週二（18日）更在TechCrunch表示，Netflix去年藉由手遊大幅進軍遊戲領域，現在更希望可以透過串流媒體數據的專業知識，建造雲端遊戲服務用戶。

根據《The Verge》指出，Netflix負責遊戲產品的副總裁麥克（Mike Verdu）表示，Netflix正非常積極開發雲端遊戲，希望可以讓電視或筆電的會員可以接上線，除了看影集之外，也能享受雲端遊戲的樂趣。

麥克指出，他們將從可移動裝置著手，慢慢建構，以便會員在有下載Netflix的裝置上同時可以玩遊戲。而因為需要龐大技術與知識背景，在尚未練好功的狀況下，Google宣布收掉自家雲端遊戲產品Stadia，同一天Netflix遊戲事業副總裁則宣布目前Netflix正在開發55款雲端遊戲。

麥克認為，Netflix可以在Google失敗的地方獲得成功，因為雲端遊戲將成為Netflix商業模式裡增值的部分。他指出，Netflix不會要求用戶要訂閱遊戲，而是這是一個全然不同的商業模式。且隨著時間推移，不管用戶身在何處，雲端遊戲都能成為非常容易上手的遊戲方式。

麥克也說，Netflix將在加州開設新的遊戲工作室，由去年請辭Activision Blizzard的前製作人桑尼（Chacko Sonny）領軍，開創新的雲端遊戲格局。

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