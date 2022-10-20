「在Google失敗的地方取得成功」 Netflix續攻雲端遊戲曝這些理想
影音串流龍頭Netflix積極開拓遊戲業務，本週二（18日）更在TechCrunch表示，Netflix去年藉由手遊大幅進軍遊戲領域，現在更希望可以透過串流媒體數據的專業知識，建造雲端遊戲服務用戶。
根據《The Verge》指出，Netflix負責遊戲產品的副總裁麥克（Mike Verdu）表示，Netflix正非常積極開發雲端遊戲，希望可以讓電視或筆電的會員可以接上線，除了看影集之外，也能享受雲端遊戲的樂趣。
麥克指出，他們將從可移動裝置著手，慢慢建構，以便會員在有下載Netflix的裝置上同時可以玩遊戲。而因為需要龐大技術與知識背景，在尚未練好功的狀況下，Google宣布收掉自家雲端遊戲產品Stadia，同一天Netflix遊戲事業副總裁則宣布目前Netflix正在開發55款雲端遊戲。
麥克認為，Netflix可以在Google失敗的地方獲得成功，因為雲端遊戲將成為Netflix商業模式裡增值的部分。他指出，Netflix不會要求用戶要訂閱遊戲，而是這是一個全然不同的商業模式。且隨著時間推移，不管用戶身在何處，雲端遊戲都能成為非常容易上手的遊戲方式。
麥克也說，Netflix將在加州開設新的遊戲工作室，由去年請辭Activision Blizzard的前製作人桑尼（Chacko Sonny）領軍，開創新的雲端遊戲格局。
📢 多少錢才算「中階手機」？網直指1主因：這品牌害價格錯亂
📢 別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【嚇壞】他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言