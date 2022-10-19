快下載！LINE限時免費貼圖又來了 「萬聖節隱藏版」真的搞怪又有趣
台灣LINE官方無預警在17日推出限時的熊大兔兔LINE貼圖，不僅免費，而且還沒有使用期限，吸引不少人搶著下載，沒有跟上那一波的網友也不用擔心，因為現在隨著即將到來的萬聖節，LINE又再度上架最新貼圖「搞怪又有趣」，而且這一系列都是免費的，喜歡的趕快來下載吧！
值得注意的是，這次免費貼圖中有幾款不在貼圖小鋪中的活動專區，使用者只要達成簡單的指定條件即可下載，總共有七款免費貼圖，而且使用期限也有90天，以及長達180天。
1. LINE熱點 × 熊超人
下載期限：即日起至2022/11/17
使用效期：90天
貼圖下載條件：將「LINE熱點」官方帳號加為好友
2. LINE購物護照★刷子日常與萬聖節
下載期限：即日起至2022/11/11
使用效期：90天
貼圖下載條件：開通LINE購物護照即可下載
3. LINE TV × 野生喵喵怪
下載期限：即日起至2022/11/16
使用效期：90天
貼圖下載條件：LINE TV App 觀看《歡迎光臨-等你來家1》影片5分鐘即可下載
4. LINE Pay好康地圖，來點日常小確幸
下載期限：即日起至2022/10/03
使用效期：90天
貼圖下載條件：將「LINE Pay 好康地圖」官方帳號加為好友
5. LINE VOOM × 洋蔥與阿文
下載期限：即日起至2022/11/03
使用效期：90天
貼圖下載條件：將「LINE VOOM」官方帳號加為好友
6.波鴿家族 × 嗨小強
下載期限：即日起至2022/11/02
使用效期：180天
貼圖下載條件：將「外交部領事事務局」官方帳號加為好友
7.臺中長照 × 達伶姐姐
下載期限：即日起至2022/11/02
使用效期：90天
貼圖下載條件：可直接下載
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