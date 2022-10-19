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快下載！LINE限時免費貼圖又來了 「萬聖節隱藏版」真的搞怪又有趣

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE最近有不少免費貼圖可供民眾下載。 歐新社
LINE最近有不少免費貼圖可供民眾下載。 歐新社

台灣LINE官方無預警在17日推出限時的熊大兔兔LINE貼圖，不僅免費，而且還沒有使用期限，吸引不少人搶著下載，沒有跟上那一波的網友也不用擔心，因為現在隨著即將到來的萬聖節，LINE又再度上架最新貼圖「搞怪又有趣」，而且這一系列都是免費的，喜歡的趕快來下載吧！

值得注意的是，這次免費貼圖中有幾款不在貼圖小鋪中的活動專區，使用者只要達成簡單的指定條件即可下載，總共有七款免費貼圖，而且使用期限也有90天，以及長達180天。

1. LINE熱點 × 熊超人

下載連結點這裡

下載期限：即日起至2022/11/17

使用效期：90天

貼圖下載條件：將「LINE熱點」官方帳號加為好友

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE

2. LINE購物護照★刷子日常與萬聖節

下載連結點這裡

下載期限：即日起至2022/11/11

使用效期：90天

貼圖下載條件：開通LINE購物護照即可下載

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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3. LINE TV × 野生喵喵怪

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下載期限：即日起至2022/11/16

使用效期：90天

貼圖下載條件：LINE TV App 觀看《歡迎光臨-等你來家1》影片5分鐘即可下載

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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4. LINE Pay好康地圖，來點日常小確幸

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下載期限：即日起至2022/10/03

使用效期：90天

貼圖下載條件：將「LINE Pay 好康地圖」官方帳號加為好友

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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5. LINE VOOM × 洋蔥與阿文

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下載期限：即日起至2022/11/03

使用效期：90天

貼圖下載條件：將「LINE VOOM」官方帳號加為好友

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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6.波鴿家族 × 嗨小強

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下載期限：即日起至2022/11/02

使用效期：180天

貼圖下載條件：將「外交部領事事務局」官方帳號加為好友

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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7.臺中長照 × 達伶姐姐

下載連結點這裡

下載期限：即日起至2022/11/02

使用效期：90天

貼圖下載條件：可直接下載

LINE推出最新免費貼圖下載。圖擷自LINE
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