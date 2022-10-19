快訊

全球化逆轉已成形 曾是最大受益者的台灣陷入兩難

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

標榜自由言論的社群平台Parler 將轉讓給這位美國饒舌歌手

聯合新聞網／ 楊又肇

過去成為前美國總統川普支持者主要發言討論平台，因而大幅走紅的社群平台證實將轉售給本名為Kanye West的美國饒舌歌手「Ye」。

包含Kanye West與Parler雙方均未透露此筆交易涉及金額，但強調將藉由Parler平台繼續讓人們可以自由地在網路上表達意見，同時預計在本季內完成交易。

在此筆交易中，Parler所有經營業務都將轉讓給Kanye West，但服務平台運作背後仍將由Parler原本母公司Parlement Technologies技術維護，包含使用其私有雲服務，以及資料庫內容。

而Parlement Technologies執行長George Farmer表示，Parler轉由Kanye West接手後，預期將近一步推動網路上的言論自由，更認為將改變世界對於言論自由的看法。

依照市調機構Sensor Tower統計數據顯示，Parler在iOS、Android平台總計累積約每月25萬名活躍用戶，同時在市調機構Pew Research的調查統計數據顯示，全美約38%比例受訪者表示知道Parler服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

言論自由 美國

延伸閱讀

布林肯示警：北京加快統一時間表

評論／習近平延任 美國為什麼「樂見」？

宏碁創辦人施振榮：美國生產半導體仍然是很大的挑戰

「棒棒堂」男星爆婚變！妻分手妹心碎掰掰：按下暫停鍵

相關新聞

APP夯什麼／5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形

日前一名網友一度認為蘋果（Apple）iPhone突然大耗電的主因是iOS 16，沒想到實測後才得知一款PTT圖文瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，引起不少網友點頭認同有相同體驗，網友也紛紛推薦現在最好用的手機PTT App，《聯合新聞網》就以蘋果iOS系統為例，帶你比拚5個PTT App，看看哪款才是王道吧！

被罵翻了！YouTube取消Premium用戶獨享4K畫質

依照TeamYouTube官方Twitter帳號回應說法，將取消先前測試僅讓Premium服務訂閱用戶使用4K內容的限制，即使一般免費用戶也能透過YouTube服務觀看4K畫質影片內容。

即將趕上IG、YT等美企App 傳Tiktok全球日活突破10億

據陸媒消息，TikTok 全球日活躍用戶數量（DAU）在18日突破 10 億大關！此前全球日活突破 10 億的應用程式只...

YouTube頻道「上班不要看」訂閱數還沒破百萬 網分析1原因

YouTube頻道「上班不要看」過往推出許多搞笑影片，吸引大批粉絲，不過日前有眼尖網友發現「上班不要看」的訂閱數還沒破百萬，只有88萬訂閱，讓她驚訝「跟他們同期的頻道早就破百萬訂閱了，都要邁向200萬了，為什麼只有他們還沒破百？」多數網友認為是「企劃沒有梗」。

YouTube取消Premium才能看4k限制 網評論：怕收費讓流量降低

YouTube推廣的「Premium會員」能讓客戶在播放影片時，免除廣告、多了背景播放與優先測試功能，先前有使用者發現，如果想用YouTube播放4K畫質，必須要升級Premium會員，但10月16日YouTube官方公布「停止影片4K畫質限定Youtube Premium訂閱會員」的計畫，引起網友熱議。

Netflix滅除寄生帳號大作戰開始！Round 1「貼心」移轉服務有玄機？

Netflix日前遭遇用戶流失的困境，將全球串流平台霸主拱手讓給Disney+。今（18）日Netflix在官方網站發布訊息表示，推出「轉移使用者」功能，開放共用帳戶內的個人資訊轉移，美其名是1項貼心服務，但似乎看起來仍持續打擊「寄生帳號」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。