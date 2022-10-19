標榜自由言論的社群平台Parler 將轉讓給這位美國饒舌歌手
過去成為前美國總統川普支持者主要發言討論平台，因而大幅走紅的社群平台證實將轉售給本名為Kanye West的美國饒舌歌手「Ye」。
包含Kanye West與Parler雙方均未透露此筆交易涉及金額，但強調將藉由Parler平台繼續讓人們可以自由地在網路上表達意見，同時預計在本季內完成交易。
在此筆交易中，Parler所有經營業務都將轉讓給Kanye West，但服務平台運作背後仍將由Parler原本母公司Parlement Technologies技術維護，包含使用其私有雲服務，以及資料庫內容。
而Parlement Technologies執行長George Farmer表示，Parler轉由Kanye West接手後，預期將近一步推動網路上的言論自由，更認為將改變世界對於言論自由的看法。
依照市調機構Sensor Tower統計數據顯示，Parler在iOS、Android平台總計累積約每月25萬名活躍用戶，同時在市調機構Pew Research的調查統計數據顯示，全美約38%比例受訪者表示知道Parler服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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