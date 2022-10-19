被罵翻了！YouTube取消Premium用戶獨享4K畫質

依照TeamYouTube官方Twitter帳號回應說法，將取消先前測試僅讓Premium服務訂閱用戶使用4K內容的限制，即使一般免費用戶也能透過YouTube服務觀看4K畫質影片內容。

在此之前，Google原本計畫透過付費分級方式，讓4K畫質內容成為Premium服務訂閱用戶獨享功能，而讓一般用戶僅能觀看1080P或更低畫質內容，改變過去以來可讓所有使用者觀看4K或更高畫質影片內容的作法。

不過，這樣的作法顯然引發不少使用者不滿，因此Google稍早宣布取消相關作法，讓一般用戶在觀看廣告內容之後，依然可以使用4K或8K畫質影片內容，除非升級Premium服務訂閱用戶身分，才能免除在影片觀看過程出現廣告的情況。

雖然透過服務分級方式，藉此吸引更多人加入訂閱Premium服務的作法合理，但顯然要將原本使用者長期習慣使用功能突然改變，例如將過去多數使用者已經習慣的4K影片內容使用模式變成付費才能使用，其實並不容易。

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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