YouTube頻道「上班不要看」訂閱數還沒破百萬 網分析1原因
YouTube頻道「上班不要看」過往推出許多搞笑影片，吸引大批粉絲，不過日前有眼尖網友發現「上班不要看」的訂閱數還沒破百萬，只有88萬訂閱，讓她驚訝「跟他們同期的頻道早就破百萬訂閱了，都要邁向200萬了，為什麼只有他們還沒破百？」多數網友認為是「企劃沒有梗」。
一名網友在PTT發文指出，最近想要看一下「上班不要看」頻道，意外發現該頻道訂閱數只有88萬，跟它同期的頻道都早就破百萬訂閱，或是要邁向200萬的訂閱數了，他認為「上班不要看的影片點擊也不低，平均都有30萬，不像過氣的YouTuber點擊數只剩下10萬以下，而且上班不要看的企劃常常更新，為什麼還沒有破百萬訂閱呢？」
對此，有網友評論「企劃越來越無聊，只會賣女員工人氣」、「無聊頻道」、「大家都很聽話啊，叫人不要看，真的沒人看」、「現在這種網紅、YouTuber越來越多了」、「沒阿傑真的沒料」、「以前有趣的企劃都停了」、「下班沒興趣看」、「為了流量，越來越沒有自己的特色」。
還有網友特地回文，分析「已經沒梗很久了，以前雖然很陽春，但企劃很好笑，近期回去看最新的影片，完全沒有想點進去的標題，讓人疑惑『到底哪片是上班不能看的？』」
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