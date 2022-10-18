YouTube取消Premium才能看4k限制 網評論：怕收費讓流量降低

YouTube推廣的「Premium會員」能讓客戶在播放影片時，免除廣告、多了背景播放與優先測試功能，先前有使用者發現，如果想用YouTube播放4K畫質，必須要升級Premium會員，但10月16日YouTube官方公布「停止影片4K畫質限定Youtube Premium訂閱會員」的計畫，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文表示，YouTube官方證實已經停止「影片4K畫質限定YouTube Premium訂閱會員」的試行計畫，並指出Google不搞YouTube 4K畫質收錢了。

貼文一出，馬上引發網友熱議「我繼續當免費仔無感」、「YouTube也會怕收錢人都走光光」、「敢限4K就準備走下坡，會有新的平台出現」、「YouTube一直畫質自動跳360p比較煩」、「4K畫質超基本，1080有夠糊的好嗎」、「YouTube的流量本來就是靠免費衝上去的」、「反而是YouTube的審查已到了讓人覺得誇張的程度」。

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