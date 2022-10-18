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APP夯什麼／5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》實測5款手機PTT App，讓你輕鬆知道哪一款最好上手！（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測5款手機PTT App，讓你輕鬆知道哪一款最好上手！（圖／聯合新聞網）

日前一名網友一度認為蘋果（Apple）iPhone突然大耗電的主因是iOS 16，沒想到實測後才得知一款PTT圖文瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，引起不少網友點頭認同有相同體驗，網友也紛紛推薦現在最好用的手機PTT App，《聯合新聞網》就以蘋果iOS系統為例，帶你比拚5個PTT App，看看哪款才是王道吧！

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▋ PTT+

「PTT+」曾是不少網友會使用的手機PTT瀏覽器之一，能夠方便隨時加入PTT看板至「我的最愛」，並能輕鬆編輯文章、推噓文等，操作上算是順手、整體排序、顏色也很不錯。

但為什麼說是「曾是」呢？因為該App後續的更新頻率、相容性似乎有點問題，《聯合新聞網》實測登入PTT+還會出現登入失敗的狀況，就算登入後要點進「我的最愛」還是一樣出現「載入畫面」，不小心關掉App會出現「連線中斷、點擊恢復連線」等字眼要求重連，變得有些麻煩。

「PTT+」App曾是不少網友會使用的手機PTT瀏覽器之一，但如今登入卡住，似乎被放生狀態。（圖／聯合新聞網）
「PTT+」App曾是不少網友會使用的手機PTT瀏覽器之一，但如今登入卡住，似乎被放生狀態。（圖／聯合新聞網）

★「PTT+」簡易評分

順暢度：★★☆☆☆

美觀度：★★★★☆

蘋果App Store平均分數：2.2

網友多數評價：連線不穩、為什麼不改善

★下載點

iOS版：點我下載

▋ Mo PTT

「Mo PTT」App恐怕已讓PTT網友聞之色變了，因不少網友反映使用該App後，手機就會發熱、廣告變多，但該APP作者未及時改善此問題，導致在蘋果App Store的評價只剩1.7分。

「Mo PTT」App一樣能登入PTT帳號，《聯合新聞網》首次登入時，一樣卡在「我的最愛」此區域，約莫5分鐘才成功進入，進入速度比「PTT+」要快速許多，基本發文、推噓文等都可操作，介面看起來也簡潔大方。不過弔詭的是，點選「調整看版順序」功能，無法移動看版位置，形同虛設，其他操作有時也會出現卡卡的狀況。

不少網友反映使用「Mo PTT」App後，手機就會發熱、廣告變多，實測登入後會卡住不少時間。而蘋果App Store的評價只剩1.7分。（圖／聯合新聞網）
不少網友反映使用「Mo PTT」App後，手機就會發熱、廣告變多，實測登入後會卡住不少時間。而蘋果App Store的評價只剩1.7分。（圖／聯合新聞網）

★「Mo PTT」簡易評分

順暢度：★★☆☆☆

美觀度：★★★★☆

蘋果App Store平均分數：1.7

網友多數評價：電量狂噴、一直斷線

★下載點

iOS版：點我下載

Android版：點我下載

▋ PiTT

「PiTT」App被網友讚譽一出現就「不想用其他的PTT App了」，除了可免登入外，網友也表示用這款App並未發生太大毛病，加上若遇到問題時至蘋果App Store反應問題，作者幾乎會即時回應後續，讓人不會感受到有「被放生」的感覺，平均評分達3.4分。

「PiTT」App被網友讚譽一出現就「不想用其他的PTT App了」，除了可免登入外，網友也表示用這款App並未發生太大毛病。（圖／聯合新聞網）
「PiTT」App被網友讚譽一出現就「不想用其他的PTT App了」，除了可免登入外，網友也表示用這款App並未發生太大毛病。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，從第1步開始登入PTT帳號就能感受快速便捷的過程，幾乎不需要等待就可以進去「我的最愛」列表，除了有「熱門看板」外，也有最新消息、延燒話題等功能，並可把自己感興趣的討論串加入「關注話題」以便事後再觀察，操作上也僅需要熟悉一下就能上手，整體來說「PiTT」App是非常方便的PTT App。

「PiTT」App還能把自己感興趣的討論串加入「關注話題」以便事後再觀察，相當方便。（圖／聯合新聞網）
「PiTT」App還能把自己感興趣的討論串加入「關注話題」以便事後再觀察，相當方便。（圖／聯合新聞網）

★「PiTT」簡易評分

順暢度：★★★★★

美觀度：★★★★★

蘋果App Store平均分數：3.4

網友多數評價：整體使用上不錯、推噓文數失真、好用

★下載點

iOS版：點我下載

Android版：點我下載

▋ BePTT

「BePTT」App標榜沒有PTT帳號也能登入看新聞，《聯合新聞網》實測後真的可行，可點選各分類討論、即時熱門，以及由「PUTYPUTY」作者提供的「Puty熱門」選項，適合一般想立即獲取新進度的網友們使用；登入後也能快速地進入「我的最愛」看版，不過調整順序時則不是直覺式的上下移動，而是要改變數字大小調整順序。

「BePTT」App可調整「我的最愛」的看版位置，不過不是以直覺式調整，而是要透過數字大小改變順序。（圖／聯合新聞網）
「BePTT」App可調整「我的最愛」的看版位置，不過不是以直覺式調整，而是要透過數字大小改變順序。（圖／聯合新聞網）

另外，在不小心退出App後又進去時，輕觸一下也能快速連回帳號；若硬與「PiTT」App相比，介面與配色則是PiTT比較簡潔美觀，BePTT比較雜亂一些。但「BePTT」App使用上也非常順手，網友在蘋果App Store的平均評分高達4分。

「BePTT」App標榜沒有PTT帳號也能登入看新聞，可點選各分類討論、即時熱門，以及由「PUTYPUTY」作者提供的「Puty熱門」選項。（圖／聯合新聞網）
「BePTT」App標榜沒有PTT帳號也能登入看新聞，可點選各分類討論、即時熱門，以及由「PUTYPUTY」作者提供的「Puty熱門」選項。（圖／聯合新聞網）

★「BePTT」簡易評分

順暢度：★★★★★

美觀度：★★★★☆

蘋果App Store平均分數：4.0

網友多數評價：作者很貼心、還不錯、已讀／未讀對比應明顯一點

★下載點

iOS版：點我下載

Android版：點我下載

▋ nPTT

一樣也是標榜免登入的「nPTT」App在網友眼中高達4.7顆星的評價，該App也標榜自己是「下個世代的 PTT App」。《聯合新聞網》實測，若為訪客登入的話，一點開App直接就可進入「熱門文章」模式，並以文字＋照片的列表方式進行，可讀性更高，同時也能在沒帳號的情況下「自訂熱門文章」，相當輕鬆直覺。

標榜免登入的「nPTT」App標榜自己是「下個世代的 PTT App」，一點進App後，直接進入熱門文章列表，非常方便直覺。（圖／聯合新聞網）
標榜免登入的「nPTT」App標榜自己是「下個世代的 PTT App」，一點進App後，直接進入熱門文章列表，非常方便直覺。（圖／聯合新聞網）

若有PTT帳號，可直接從左上角「登入」進入，一樣秒連成功，可直接點選中間愛心鈕進入「最愛看板」，透過編輯也能直接調整看板，顏色、介面配置都清楚可辨別，雖然還是有網友反映App不時出現Bug，不過《聯合新聞網》評比這5個PTT App，無疑是給「nPTT」App披上冠軍披風啦。

「nPTT」App的版面配色與介面都相當清楚，「最愛看板」也可直覺調整看版順序，網友平均評分高達4.7分。（圖／聯合新聞網）
「nPTT」App的版面配色與介面都相當清楚，「最愛看板」也可直覺調整看版順序，網友平均評分高達4.7分。（圖／聯合新聞網）

★「nPTT」簡易評分

順暢度：★★★★★

美觀度：★★★★★

蘋果App Store平均分數：4.7

網友多數評價：操作介面不錯、簡單明瞭能不能有爆文重整功能

★下載點

iOS版：點我下載

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