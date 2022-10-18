Netflix滅除寄生帳號大作戰開始！Round 1「貼心」移轉服務有玄機？

Netflix日前遭遇用戶流失的困境，將全球串流平台霸主拱手讓給Disney+。今（18）日Netflix在官方網站發布訊息表示，推出「轉移使用者」功能，開放共用帳戶內的個人資訊轉移，美其名是1項貼心服務，但似乎看起來仍持續打擊「寄生帳號」。

Netflix今日在官方網站發布訊息，推出「轉移使用者」功能，可將「共用帳戶」裡的使用者移至新帳號，且包含個人專屬推薦、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容都可一併轉移。Netflix還提到：「即日起，全球會員就能使用這項眾所期待的全新功能。」

Netflix推出「轉移使用者」功能，可將「共用帳戶」裡的使用者移至新帳號。（翻攝自NETFLIX官網）

而「轉移使用者」的相關步驟為：點選首頁使用者圖示→下拉式選單的「轉移使用者」選項，再依步驟操作即可。當然也可以在帳戶設定中關閉轉移使用者功能。不過這項看似貼心的個人資訊轉移服務，某種程度似乎是要減少「寄生帳號」的數量、增加付費用戶數，挽救持續流失的用戶數。

Netflix也將在11月3日在美國推出每月6.99美元（約台幣224元）的低價廣告版訂閱方案（Basic with Ads），每小時會有4到5分鐘廣告、廣告長度介於15至30秒之間，並在影片播出之前和中間放送，而使用該方案的用戶無法下載電影和電視劇。該方案雖然較為便宜，仍引起台灣網友罵聲一片，認為「明年退訂」、「付錢看廣告，這是智商稅吧？」

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