不怕再忘記！Google推無密碼登入系統 用Passkeys更安全

如同微軟、蘋果等業者均此提倡無密碼登入使用模式，讓使用者能以更簡單方式登入各類網頁服務，同時依然可確保帳號隱私安全，Google稍早也宣布將在Android作業系統與Chrome瀏覽器也加入Passkeys (通行密鑰)功能，讓使用者能以FIDO (Fast IDentity Online)聯盟制定標準，利用手機即可完成個人身分驗證，並且登入網頁服務。

Google表示，相較傳統密碼或二次身分驗證機制，以FIDO聯盟提出標準打造的Passkeys功能設計，將有無法被重複利用、不會透過隱私資訊，同時也具備網路釣魚防護等特性，讓使用者能透過個人持有手機進行身分驗證，無須背誦複雜密碼即可登入各類網路服務。

Passkeys功能設計採點到點加密，所有資料與備份內容都是以加密形式上傳至雲端，同時僅使用者能在自己的手機等裝置查看，即便是網路服務供應商等均無法取得，藉此確保使用安全。

而要建立個人Passkeys資料的話，僅需確認個人帳戶後，接著透過數字密碼、人臉或指紋識別完成身分驗證，之後即可透過相同驗證方式登入支援Passkeys功能的網路服務，若登入時出現連續錯誤時，系統就會自動關閉登入機制，避免有心人士透過暴力破解方式猜測登入密碼。

至於針對跨裝置登入使用情況，使用者僅需透過個人手機等裝置掃描其他裝置開啟網頁所顯示QR Code，即可快速完成登入，例如使用Android手機的使用者可以在Mac上登入Safari瀏覽器所開啟網頁服務，而iPhone使用者也能快速登入Chrome瀏覽器開啟頁面。

針對開發者應用需求，Google將提供WebAuthn API認證機制資源，讓使用者能透過手機等行動裝置，搭配生物識別或安全金鑰，在Chrome瀏覽器環境建立Passkeys驗證系統，並且可透過Google Play服務測試版，以及Chrome Canary開發版本進行測試驗證。

正式版本則會在今年稍晚時候正式推出，未來則會讓Android作業系統或Chrome瀏覽器使用者更方便登入各類網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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