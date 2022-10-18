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慘！Meta元宇宙平台活躍人數「穩定流失中」 用戶離去不復返

聯合新聞網／ 綜合報導
Horizon Worlds用戶持穩的流失中，讓人質疑究竟能撐多久。（翻攝自Meta）
Horizon Worlds用戶持穩的流失中，讓人質疑究竟能撐多久。（翻攝自Meta）

作為積極經營元宇宙科技公司的Ｍeta，2022年不僅在 Meta Connect推出最新VR頭戴式裝置「Meta Quest Pro」，希望能讓使用者更融入虛擬世界。但效果比預期中的差，且用戶更是持穩的流失中，讓人質疑究竟元宇宙平台「Horizon Worlds」能撐多久。

根據《the verge》指出，Ｍeta相當積極想辦法，希望可以留住元宇宙平台「Horizon Worlds」的用戶，但根據內部資料指出，Meta最初設定目標是希望年底Horizon Worlds的月活躍用戶可達50萬，但現在用戶數卻只有20萬，比年初2月份數據記載的30萬用戶還下降。

找不出魅力所在

據了解目前Ｍeta正在調整他們預期目標，《華爾街日報》也指出，Horizon Worlds多數使用者在使用該平台後一個月，都不會再回頭使用。雖然Horizon Worlds推出讓用戶可以在虛擬空間裡，相互拜訪、玩遊戲、閒逛以及認識其他人平台，但現在看起來即使推出新服務與新估能仍留不住用戶的心。

Ｍeta副總裁Vishal Shah則表示，Horizon Worlds團隊將在年底進行品質檢視，會先暫停新功能推出，並解決平台有的Bug。他也指出，平台有收到不少用戶以及團隊測試人員給的回饋，系統穩定性與Bug的狀況，讓社群很難體會Horizon Worlds的魅力所在。因此他們將針對此錯誤進行改善。

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