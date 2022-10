《沉默之丘》來了！10月20日早上5點公布細節 將有這些作品

KONAMI稍早宣布,將於美國西岸時間10月19日下午2點 (台灣時間10月20日上午5點)舉辦以《沉默之丘》 (Silent Hill)相關發表活動。

而過去曾參與《沉默之丘》系列遊戲作品原畫的繪師伊藤暢達也轉發此推文,似乎更凸顯此次發表活動可能會公布傳聞許久的《沉默之丘》新作。此外,曾執導2006年的《沉默之丘》 (Silent Hill)改編電影的電影導演Christophe Gans,日前受訪時就曾透露KONAMI計畫再次打造《沉默之丘》系列遊戲,同時本身也已經著手拍攝《沉默之丘》新電影。

至於目前傳聞還包含KONAMI已經著手開發《沉默之丘2》重製版,並且由位於波蘭、曾經打造《層層恐懼》、《觀察者》、《布萊爾魔女》等恐怖主題遊戲的開發團隊Bloober Team負責製作。而韓國遊戲分級委員會近期完成審核一款名為《沉默之丘:短訊》 (暫譯,員名為Silent Hill:The Short Message)的新款遊戲,而送審單位正是KONAMI位於韓國的代理發行商UNIANA。

在此之前,相關消息先後透露KONAMI至少已經著手打造兩款《沉默之丘》相關遊戲內容,其中包含系列作品續作,以及重製版內容,但均未獲得KONAMI證實。

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/18sulbhIaR