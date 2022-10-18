《沉默之丘》來了！10月20日早上5點公布細節 將有這些作品
KONAMI稍早宣布，將於美國西岸時間10月19日下午2點 (台灣時間10月20日上午5點)舉辦以《沉默之丘》 (Silent Hill)相關發表活動。
而過去曾參與《沉默之丘》系列遊戲作品原畫的繪師伊藤暢達也轉發此推文，似乎更凸顯此次發表活動可能會公布傳聞許久的《沉默之丘》新作。此外，曾執導2006年的《沉默之丘》 (Silent Hill)改編電影的電影導演Christophe Gans，日前受訪時就曾透露KONAMI計畫再次打造《沉默之丘》系列遊戲，同時本身也已經著手拍攝《沉默之丘》新電影。
至於目前傳聞還包含KONAMI已經著手開發《沉默之丘2》重製版，並且由位於波蘭、曾經打造《層層恐懼》、《觀察者》、《布萊爾魔女》等恐怖主題遊戲的開發團隊Bloober Team負責製作。而韓國遊戲分級委員會近期完成審核一款名為《沉默之丘：短訊》 (暫譯，員名為Silent Hill：The Short Message)的新款遊戲，而送審單位正是KONAMI位於韓國的代理發行商UNIANA。
在此之前，相關消息先後透露KONAMI至少已經著手打造兩款《沉默之丘》相關遊戲內容，其中包含系列作品續作，以及重製版內容，但均未獲得KONAMI證實。
In your restless dreams, do you see that town?— Konami (@Konami) October 16, 2022
The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/18sulbhIaR
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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