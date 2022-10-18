英男癡迷神奇寶貝卡 購卡總費用超過「買房價」讓妻震怒

英國男子安東尼對神奇寶貝卡相當著迷，除了經營卡牌商店與玩家們交流外，他也透露曾花比自己房子更貴的金額買下牌卡組合，妻子得知後大發雷霆。

根據《鏡報》報導，安東尼會開設牌卡商店純屬偶然，只因為蒐集神奇寶貝卡對他來說是嗜好，沒想到卻可以遇到不少同好而開店。安東尼表示，店裡會一直有玩家來放棄他們心愛的收藏，而他也因為不斷收藏跟神奇寶貝有關的收藏品，花費超過了自己買房的金額。

安東尼也透露，自己曾遇過一個同好，擁有17個神奇寶貝珍藏組合，花費更超過自己的房價。2020年疫情來襲，他不得不把店收掉，當時他心裡想一切真的結束了。因為他們不像其他商店有賣乾洗手或衛生紙，他們賣的是人們喜歡和想要的東西，但不是人們需要的物品。

不過也因為疫情，安東尼的店起死回生，許多玩家被迫待在家後，紛紛玩起放在家裡已久的收藏品，掀起一波新的收藏熱潮，人潮紛紛是為了他們想要的東西而來。安東尼也透露，自己非常喜歡年輕人走進店裡，因為可以感受到他們對牌卡的熱情與眼睛發亮的眼神。

正因為安東尼自己也是收藏家，不少玩家更會慕名而來，或是在google map上搜尋找到他們，一名員工形容，自己每天工作像聖誕節一樣，有的卡片交易金額高達2,999英鎊。（約台幣10萬元）

安東尼非常開心自己有收集神奇寶貝卡的嗜好，因為不論老少他都可以跟他們有共通話題，他認為這是一種懷舊，每個心底都有一個孩子。

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