快訊

熊好券2.0來了！柯文哲宣布下午登記6抽2 最高獲2000元

已逝前立委黃義交傳有憂鬱症，開朗的人也會得憂鬱症？陪伴者最忌說出這四個字

友人曝黃義交生前「最後簡訊」：早意會可能不同結局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英男癡迷神奇寶貝卡 購卡總費用超過「買房價」讓妻震怒

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼對神奇寶貝卡相當著迷，除了經營卡牌商店與玩家們交流外，他也透露曾花比自己房子更貴的金額買下牌卡組合，妻子得知後大發雷霆。圖擷自Mirror
安東尼對神奇寶貝卡相當著迷，除了經營卡牌商店與玩家們交流外，他也透露曾花比自己房子更貴的金額買下牌卡組合，妻子得知後大發雷霆。圖擷自Mirror

英國男子安東尼對神奇寶貝卡相當著迷，除了經營卡牌商店與玩家們交流外，他也透露曾花比自己房子更貴的金額買下牌卡組合，妻子得知後大發雷霆。

根據《鏡報》報導，安東尼會開設牌卡商店純屬偶然，只因為蒐集神奇寶貝卡對他來說是嗜好，沒想到卻可以遇到不少同好而開店。安東尼表示，店裡會一直有玩家來放棄他們心愛的收藏，而他也因為不斷收藏跟神奇寶貝有關的收藏品，花費超過了自己買房的金額。

安東尼也透露，自己曾遇過一個同好，擁有17個神奇寶貝珍藏組合，花費更超過自己的房價。2020年疫情來襲，他不得不把店收掉，當時他心裡想一切真的結束了。因為他們不像其他商店有賣乾洗手或衛生紙，他們賣的是人們喜歡和想要的東西，但不是人們需要的物品。

不過也因為疫情，安東尼的店起死回生，許多玩家被迫待在家後，紛紛玩起放在家裡已久的收藏品，掀起一波新的收藏熱潮，人潮紛紛是為了他們想要的東西而來。安東尼也透露，自己非常喜歡年輕人走進店裡，因為可以感受到他們對牌卡的熱情與眼睛發亮的眼神。

正因為安東尼自己也是收藏家，不少玩家更會慕名而來，或是在google map上搜尋找到他們，一名員工形容，自己每天工作像聖誕節一樣，有的卡片交易金額高達2,999英鎊。（約台幣10萬元）

安東尼非常開心自己有收集神奇寶貝卡的嗜好，因為不論老少他都可以跟他們有共通話題，他認為這是一種懷舊，每個心底都有一個孩子。

延伸閱讀

癡迷高科技！瘋狂情侶建智能房屋 晶片植入手中解鎖家中everything

古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

英國最怪主題樂園 開挖土機、卡車「彷彿人在工地」

玩得比女兒還瘋 4寶媽在派對上被認成女兒的妹妹

相關新聞

慘！Meta元宇宙平台活躍人數「穩定流失中」 用戶離去不復返

作為積極經營元宇宙科技公司的Ｍeta，2022年不僅在 Meta Connect推出最新VR 頭戴式裝置「Meta Quest Pro」，希望能讓使用者更融入虛擬世界。但效果比預期中的差，且用戶更是「穩定流失中」，讓人質疑究竟元宇宙平台「Horizon Worlds」能撐多久。

英男癡迷神奇寶貝卡 購卡總費用超過「買房價」讓妻震怒

英國男子安東尼對神奇寶貝卡相當著迷，除了經營卡牌商店與玩家們交流外，他也透露曾花比自己房子更貴的金額買下牌卡組合，妻子得知後大發雷霆。

他撿到手機驚見動態島 果粉「還在等貨」哭了：有錢人的哀鳳14都日拋？

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在路上看到有人掉了一支iPhone打算撿起來送去派出所，結果近看才發現竟是被瘋搶的iPhone 14 Pro Max，讓他嚇傻直喊「阿娘威，這不是動

看到快下載！這款超Q熊大兔兔LINE貼圖免費「永久使用」 網喊：送爆妹子

先前《聯合新聞網》曾報導11種「免費下載、永久使用」LINE貼圖，吸引不少網友下載，不過由於可能是系統Bug或是疑似因貼圖作者關閉了貼圖販賣的權限，因此短時間內已無法下載。不過現在就有網友發現，LINE官方貼圖也「起死回生」免費下永久使用的貼圖，但不知何時取消免費機制，趕緊來下載吧！

不怕再忘記！Google推無密碼登入系統 用Passkeys更安全

如同微軟、蘋果等業者均此提倡無密碼登入使用模式，讓使用者能以更簡單方式登入各類網頁服務，同時依然可確保帳號隱私安全，Google稍早也宣布將在Android作業系統與Chrome瀏覽器也加入Passkeys (通行密鑰)功能，讓使用者能以FIDO (Fast IDentity Online)聯盟制定標準，利用手機即可完成個人身分驗證，並且登入網頁服務。

《沉默之丘》來了！10月20日早上5點公布細節 將有這些作品

KONAMI稍早宣布，將於美國西岸時間10月19日下午2點 (台灣時間10月20日上午5點)舉辦以《沉默之丘》 (Silent Hill)相關發表活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。