他撿到手機驚見動態島 果粉「還在等貨」哭了：有錢人的哀鳳14都日拋？
日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在路上看到有人掉了一支iPhone打算撿起來送去派出所，結果近看才發現竟是被瘋搶的iPhone 14 Pro Max，讓他嚇傻直喊「阿娘威，這不是動態島嗎！」
原PO也忍不住笑虧，「iPhone 14 Pro Max才剛出，你（失主）也太快就把它噴到馬路上」，他也補充把手機送去派出所後，就已聯繫上失主，請對方來領回了。另外，他也提醒騎車時把手機放進包包或車廂裡會比較安全。
貼文曝光後吸引超過1萬名網友按讚，不少人開玩笑地回應，「有錢就是任性啊～新手機跟玩具一樣亂丟」、「他（失主）應該是找到換顏色的理由啦」、「有錢人的iPhone 14 Pro Max都日拋」。
還有人看了無奈直呼，「哭啊！我的銀色（iPhone 14 Pro）跟我說還在缺貨，你再給我拿去丟在路上？」、「我還在等手機來，你就讓它飛到地上⋯」、「我都還沒拿到手機就有人噴掉了」。
iPhone 14系列甫於今年9月中上市，其中Pro系列的iPhone 14 Pro 、iPhone 14 Pro Max搭載靈活多工的「動態島」新功能，讓它一上市便引起果粉瘋搶。
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