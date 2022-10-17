看到快下載！這款超Q熊大兔兔LINE貼圖免費「永久使用」 網喊：送爆妹子

先前《聯合新聞網》曾報導11種「免費下載、永久使用」LINE貼圖，吸引不少網友下載，不過由於可能是系統Bug或是疑似因貼圖作者關閉了貼圖販賣的權限，因此短時間內已無法下載。不過現在就有網友發現，LINE官方貼圖也「起死回生」免費下永久使用的貼圖，但不知何時取消免費機制，趕緊來下載吧！

LINE貼圖「Q彈可愛★ LINE卡通明星」共附24個「動圖」，相當實用，以LINE Friends熊大、兔兔、莎莉、熊美、雷納德、饅頭人等超高人氣角色為主，而該貼圖從16號晚間至今依舊「存活著」，仍為免費下載，不少網友大讚「感謝分享」、「有下有推」、「感謝，送爆妹紙（妹子）」、「無期限貼圖耶，超讚推一個。」

LINE貼圖「Q彈可愛★ LINE卡通明星」還能送禮給好友喔。（翻攝自LINE貼圖）

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