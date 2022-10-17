更新設計指南 微軟擴大Xbox遊戲的無障礙遊玩體驗發展

近期除了在Surface產品也加入諸多無障礙及包容性設計，微軟也宣布擴大Xbox遊戲的無障礙遊玩體驗發展。

微軟選擇在總部內的包容性科技實驗室 (Microsoft Inclusive Tech Lab)舉辦2022 Xbox Accessibility Showcase活動，同時也說明從Xbox可存取性測試人員聯盟 (Xbox Accessibility Insiders League ,XAIL)，以及Xbox Ambassador社群取得反饋意見，藉此強調目標讓所有玩家都能不受限地平等遊玩遊戲。

從遊戲設計部分，微軟已經提出相關指南，讓遊戲開發者能藉此打造更無障礙遊玩的遊戲，並且透過遊戲無障礙測試服務 (Microsoft Gaming Accessibility Testing Service ,MGATS)完成相關認證，甚至可讓身障玩家直接透過簡單方式即可向遊戲開發者反應希望改善項目。

依照微軟無障礙設計總監Anita Mortaloni說明，遊戲開發者將可透過微軟提供設計指南，更容易打造適合不同身障玩家遊玩的遊戲作品。

例如，讓身障玩家可以依照個人需求調整操作靈敏度、顯示方式，操作介面配置等細節，另外也包含提供文字內容朗誦、顯示字體調整，甚至針對蜘蛛恐懼症的玩家增加可改變角色外觀選項，或是針對有記憶障礙玩家提供劇情回顧等輔助功能，讓不同身障玩家可以更順利由玩遊戲。

除了在美國境內推廣無障礙遊戲遊玩體驗，微軟更持續與歐洲、亞洲地區遊戲開發者合作，希望將更多無障礙遊玩體驗帶到更多遊戲作品，同時也能透過旗下Xbox Game Pass、PC Game Pass，或是藉由在Steam等服務平台上架的PC遊戲推廣無障礙遊玩體驗。

目前不僅是微軟，包含Sony旗下PlayStation也同樣開始推動遊戲內的無障礙遊玩體驗，例如在《戰神：諸神黃昏》、《最後生還者一部曲 重製版》等遊戲，都已經加入諸多無障礙輔助遊玩功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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