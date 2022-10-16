未能達成預期獲利效益 Meta將於2023年4月終止Instant Articles服務

2015年推出，標榜能讓使用者更快閱讀內容，並且使內容提供業者保有廣告營收的Instant Articles服務，Meta確認將於2023年4月中終止提供此項服務，原因在於此項服務未能達成預期獲利。

在原先規劃中，Instant Articles服務主要是與內容提供業者合作，將內容直接上傳至Facebook平台，讓使用者能以更快速度觀看內容，同時也將保留原本嵌入內容內的廣告，讓內容提供者依然可以透過廣告內容獲利，至於Meta (當時仍以Facebook為稱)則可藉由Instant Articles服務帶動流量增加自身廣告內容曝光量。

不過，從2015年推出以來，Meta一直持續嘗試調整Instant Articles服務運作模式，但顯然沒有辦法帶動顯著互動獲利，Meta發言人透露目前在眾多使用者在Facebook動態內容發文中，僅有3%不到比例是夾帶網頁連結的新聞內容，因此後續以2020年推出的Facebook News新聞分頁服務取代。

未來使用者在Facebook動態內容張貼的新聞連結，將不會以Instant Articles服務內容形式存放在Facebook平台，而是改為直接連接到內容提供者的行動版網頁。

同樣為了讓使用者能有更快的瀏覽體驗，Google先前也大幅推廣AMP (Accelerated Mobile Pages)網頁格式，標榜讓網頁速度能以更快速度載入，同時也能讓網頁存取效率提升，甚至為了鼓勵更多內容提供者採用AMP網頁格式設計，更在Google Search搜尋排序增加使用AMP網頁格式內容的顯示比重。

但在越來越多網站刻意追求更高的Google Search搜尋結果排序，造成許多網頁設計並非為了讓實際瀏覽體驗更好，而是為了讓排序比重增加，因此Google後續決定不再以AMP格式作為主要搜尋排序判定方式，而將回歸以網頁使用體驗作為排名加權依據，並且讓未採AMP格式設計網頁也能被納入加權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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