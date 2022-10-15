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Netflix正式在全球12個國家地區推出以廣告支撐的低價訂閱方案

聯合新聞網／ 楊又肇

今年傳出將以廣告支撐播放成本的低價訂閱方案，Netflix稍早公布在美國加拿大、英國等12個國家地區的訂閱方案價格，其中美國地區將以每月6.99美元提供，加拿大地區則會以5.99加元提供，至於英國地區則會以4.99英鎊價格提供。

而在此訂閱方案中，播放過程會以每小時為頻率，播放約4-5分鐘長度廣告分攤成本支出，同時播放解析度將限制在720P，更因為授權限制關係，大約5-10%比例的Netflix收錄內容將無法在低價訂閱方案提供使用。

Netflix預計從11月1日開始推行低價訂閱方案，加拿大、墨西哥地區將率先推出，而美國、日本、南韓、巴西、英國、法國、義大利、德國、澳洲等地區則會在11月3日啟用，至於西班牙則要等到11月10日才會開始提供。

此外，Netflix更強調此次推出的低價訂閱方案將不會影響既有訂閱方案使用體驗，同時也強調不會造成現有訂閱用戶觀看頻寬受限。

除了此次公布的12個國家地區，Netflix暫時尚未公布在其他國家地區推行低價訂閱方案計畫，但預期也會視情況在更多國家地區推行此訂閱方案。

目前還無法確認Netflix推出以廣告支撐播放成本的低價訂閱方案將能吸引多少新用戶加入，但預期將能吸引更多希望以更低費用使用Netflix服務，同時主要以手機觀看內容的用戶族群青睞。

不僅Netflix推出低價訂閱方案，迪士尼旗下串流影音服務Disney+日前也已經推出同樣以廣告支撐播放成本的低價訂閱方案，預計在12月8日正式推出。此外，越來越多串流影音服務也開始加入低價訂閱方案，藉此吸引更多元使用族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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