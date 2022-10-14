在Windows也能看到Apple TV了！微軟合作蘋果也能用「Apple Music」App
在稍早宣布消息中，微軟確定與蘋果深入合作，將使Apple TV串流音樂服務正式進駐Xbox系列遊戲主機，同時也將能透過Windows作業系統上的Microsoft Store下載app使用，就連Apple TV app目前也能在Windows作業系統使用。
在此之前，微軟其實就已經與蘋果合作，將Apple TV app帶到Xbox系列遊戲主機，但Apple Music串流音樂服務就僅在Sony的PlayStation遊戲主機維持平台獨佔，一直到此次才正式宣布也會進駐Xbox系列遊戲主機。
不僅如此，微軟更確定包含Apple TV app、Apple Music串流音樂服務app都會在2023年登上Microsoft Store，讓Windows 10、Windows 11作業系統使用者下載安裝，屆時就不再僅能仰賴網頁版服務，或是額外下載Windows版iTunes安裝使用。
而從此次微軟與蘋果的合作來看，更意味在Mac版iTunes走入歷史之後，Windows版iTunes從明年開始也將終止更新。
另一方面，微軟也確定接下來的Windows 11更新，將會使新版照片app與蘋果iCloud服務連動，讓使用者能直接在照片app內檢視存放在iCloud的照片內容。不過，使用者還是要額外下載安裝Windows 版iCloud，才能進一步讓帳號資料進行同步。
目前微軟已經透過Windows Insider計畫提供測試此項功能，正式版本則要等到接下來的Windows更新才會加入。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言