快訊

認識才1周…大馬女大生慘遭勒斃 凶嫌辯：只是加工協助

在Windows也能看到Apple TV了！微軟合作蘋果也能用「Apple Music」App

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早宣布消息中，微軟確定與蘋果深入合作，將使Apple TV串流音樂服務正式進駐Xbox系列遊戲主機，同時也將能透過Windows作業系統上的Microsoft Store下載app使用，就連Apple TV app目前也能在Windows作業系統使用。

在此之前，微軟其實就已經與蘋果合作，將Apple TV app帶到Xbox系列遊戲主機，但Apple Music串流音樂服務就僅在Sony的PlayStation遊戲主機維持平台獨佔，一直到此次才正式宣布也會進駐Xbox系列遊戲主機。

不僅如此，微軟更確定包含Apple TV app、Apple Music串流音樂服務app都會在2023年登上Microsoft Store，讓Windows 10、Windows 11作業系統使用者下載安裝，屆時就不再僅能仰賴網頁版服務，或是額外下載Windows版iTunes安裝使用。

而從此次微軟與蘋果的合作來看，更意味在Mac版iTunes走入歷史之後，Windows版iTunes從明年開始也將終止更新。

另一方面，微軟也確定接下來的Windows 11更新，將會使新版照片app與蘋果iCloud服務連動，讓使用者能直接在照片app內檢視存放在iCloud的照片內容。不過，使用者還是要額外下載安裝Windows 版iCloud，才能進一步讓帳號資料進行同步。

目前微軟已經透過Windows Insider計畫提供測試此項功能，正式版本則要等到接下來的Windows更新才會加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨

延伸閱讀

他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子

「動視暴雪案」拉鋸！微軟表示即使所有《決勝時刻》玩家跳槽到Xbox 索尼依然有多達1.5億裝機量

Apple Watch Ultra泡進水裡螢幕就失靈？他用這些手勢水下也能操作

文字描述就能生成影像！微軟推Designer、Image Creator創作工具

相關新聞

月費約225元！Netflix全新含廣告基本訂閱方案11月推出

全球最大影音串流平台Netflix含廣告的訂閱方案，將自11月3日起在美國收費每月6.99美元（約台幣225元）。這個收...

在Windows也能看到Apple TV了！微軟合作蘋果也能用「Apple Music」App

在稍早宣布消息中，微軟確定與蘋果深入合作，將使Apple TV串流音樂服務正式進駐Xbox系列遊戲主機，同時也將能透過Windows作業系統上的Microsoft Store下載app使用，就連Apple TV app目前也能在Windows作業系統使用。

別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性

世代差異不只出現在穿著、應對上，現在還延燒到「選擇表情符號」上。國外一項民調指出，Z世代認為其它世代常用的表情符號根本已經過時，而且還給人不舒服的感覺。

微軟推行長達30多年的Office說掰掰！將以Microsoft 365取代

微軟從2018年的Build開發者大會提出整合Windows 10作業系統、Office 365服務構成的Microsoft 365服務，並且在2020年將此訂閱服務帶到一般消費市場，期間更持續強化Microsoft Teams等服務，而在此次Ignite 2022活動中，更明確表示未來將以Microsoft 365取代使用長達30多年的Office品牌。

文字描述就能生成影像！微軟推Designer、Image Creator創作工具

配合此次Surface系列產品更新，微軟宣布在Microsoft 365服務中增加名為Microsoft Designer的人工智慧創作工具，另外也將在Bing Search服務與Microsoft Edge瀏覽器增加名為Image Creator的工具，讓使用者能透過文字描述方式，即可快速創作影像內容。

微軟Xbox Game Pass在今年賺了多少錢？文件曝光

依照巴西經濟保護管理委員會 (CADE)近期批准微軟收購動視暴雪的文件內容顯示，微軟的Xbox Game Pass服務在2021年創造29億美元營收，約為Xbox業務整體營收的18%，更是Xbox軟體與服務收入入總和的近30%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。