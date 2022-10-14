在Windows也能看到Apple TV了！微軟合作蘋果也能用「Apple Music」App

在稍早宣布消息中，微軟確定與蘋果深入合作，將使Apple TV串流音樂服務正式進駐Xbox系列遊戲主機，同時也將能透過Windows作業系統上的Microsoft Store下載app使用，就連Apple TV app目前也能在Windows作業系統使用。

在此之前，微軟其實就已經與蘋果合作，將Apple TV app帶到Xbox系列遊戲主機，但Apple Music串流音樂服務就僅在Sony的PlayStation遊戲主機維持平台獨佔，一直到此次才正式宣布也會進駐Xbox系列遊戲主機。

不僅如此，微軟更確定包含Apple TV app、Apple Music串流音樂服務app都會在2023年登上Microsoft Store，讓Windows 10、Windows 11作業系統使用者下載安裝，屆時就不再僅能仰賴網頁版服務，或是額外下載Windows版iTunes安裝使用。

而從此次微軟與蘋果的合作來看，更意味在Mac版iTunes走入歷史之後，Windows版iTunes從明年開始也將終止更新。

另一方面，微軟也確定接下來的Windows 11更新，將會使新版照片app與蘋果iCloud服務連動，讓使用者能直接在照片app內檢視存放在iCloud的照片內容。不過，使用者還是要額外下載安裝Windows 版iCloud，才能進一步讓帳號資料進行同步。

目前微軟已經透過Windows Insider計畫提供測試此項功能，正式版本則要等到接下來的Windows更新才會加入。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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