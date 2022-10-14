微軟推行長達30多年的Office說掰掰！將以Microsoft 365取代

微軟從2018年的Build開發者大會提出整合Windows 10作業系統、Office 365服務構成的Microsoft 365服務，並且在2020年將此訂閱服務帶到一般消費市場，期間更持續強化Microsoft Teams等服務，而在此次Ignite 2022活動中，更明確表示未來將以Microsoft 365取代使用長達30多年的Office品牌。

事實上，微軟從近年開始就已經降低使用Office品牌，並且集中推廣以「Microsoft」品牌推動服務，例如Microsoft 365、Microsoft Teams等，而其中也包含原本在Office品牌底下、被眾人熟知的Word、Excel、PowerPoint等功能項目。

在此次品牌調整中，既有Office品牌名稱、Office相關網域都會逐漸消失，並且以Microsoft 365服務名稱取代，同時也將換上全新品牌標誌，原本Office品牌使用標誌將不再繼續使用。

而在此調整之後，Word、Excel、PowerPoint等功能項目將成為Microsoft 365服務旗下應用功能，並且與Loop、Clipchamp、Stream，以及此次新推出的Designer等應用功能歸類在相同產品陣容。

不過，針對授權買斷使用的Office 2021套裝軟體，以及針對企業或特定需求提供使用的Office LTSC版本，依然會維持使用Office品牌名稱，但未來或許也會逐漸被調整。

雖然微軟使用Offcie品牌長達30多年，但基於目前微軟計畫主打單一「Microsoft」品牌名稱的發展策略，最終還是無法避免步入歷史的局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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