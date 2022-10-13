別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性
世代差異不只出現在穿著、應對上，現在還延燒到「選擇表情符號」上。國外一項民調指出，Z世代認為其它世代常用的表情符號根本已經過時，而且還給人不舒服的感覺。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，民調公司「全球視野」（Perspectus Global）針對2000名16至29歲年輕人進行調查，發現每人平均每週會用76個表情符號。不僅如此，調查發現，Z世代（指1994到2014間出生的人）對於表情符號有一定的見解。他們認為常用「比讚」「紅心」和「OK手勢」這種貼圖看起來很老，而且「比讚」不再被當作是有正面意涵的手勢，反而讓年輕人感到有攻擊性。
報導指出，較年長的員工常會在工作時貼出「比讚」的貼圖，表達同意、理解或接受意見。但對於Z世代來說，「比讚」感覺就跟「已讀」一樣，單純只是表達「我看到你的訊息了，我對此無話可說」，因此給人一種「無禮」的感覺，甚至會讓Z世代解讀為是一種「被動式的攻擊」（passive-aggressive），認為對方只是用消極的方式表達不滿。
有受訪者接受媒體採訪時表示，Z世代不太會用「比讚」來回應對方，但X世代（指1964到1980間出生的人）或是嬰兒潮世代（指1946年到1964年出生的人）卻很喜歡用這種方式回應。一名25歲的受訪者就說，她認為如果自己花時間認真寫訊息，對方應該也要認真回應，而不是貼表情符號敷衍。
除了「比讚」 👍之外，這項民調也列出許多Z世代看來很老且避免使用的表情符號，其中包含「紅心」♥️、「OK手勢」 👌、「便便」💩、「口紅吻痕」💋和「哭臉」😭 等。
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