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文字描述就能生成影像！微軟推Designer、Image Creator創作工具

聯合新聞網／ 楊又肇

配合此次Surface系列產品更新，微軟宣布在Microsoft 365服務中增加名為Microsoft Designer的人工智慧創作工具，另外也將在Bing Search服務與Microsoft Edge瀏覽器增加名為Image Creator的工具，讓使用者能透過文字描述方式，即可快速創作影像內容。

微軟表示，此次公布兩項工具整合OpenAI旗下DALL∙E 2人工智慧模型設計，強調透過文字即可快速創作符合描述的影像內容。

透過結合人工智慧技術，使用者可以輕易藉由Microsoft Designer創作可分享至線上社群的內容，或是設計活動邀請函等創作，同時無須考驗使用者的繪圖能力即可輕易創作精美作品。

另外，進一步將人工智慧技術整合進Bing Search服務與Microsoft Edge瀏覽器，透過名為Image Creator的工具，更可讓使用者能透過文字描述方式，即可快速創作影像內容。

同時，微軟更強調未來將持續在Microsoft 365服務整合人工智慧技術應用功能，讓使用者能更輕易使用微軟服務創造更多生活創作樂趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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