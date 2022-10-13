文字描述就能生成影像！微軟推Designer、Image Creator創作工具

Meta在今（12）日凌晨的Connect 2022大會上，發表全新旗艦款的VR頭戴裝置「Quest Pro」，定價為1499美金（約台幣4萬7778元），若寄送到台灣，則變成1649.99美金（約台幣5萬2544元），價格似乎不便宜，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）還秀出元宇宙平台的「完整虛擬人像」，再次被網友虧「畫質一樣很慘」。

2022-10-12 11:56