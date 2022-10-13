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微軟Xbox Game Pass在今年賺了多少錢？文件曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

依照巴西經濟保護管理委員會 (CADE)近期批准微軟收購動視暴雪文件內容顯示，微軟的Xbox Game Pass服務在2021年創造29億美元營收，約為Xbox業務整體營收的18%，更是Xbox軟體與服務收入入總和的近30%。

依照文件顯示，微軟Xbox業務在2021年的總營收達162.8億美元，而Xbox軟體與服務銷售營收則達125.9億美元，Xbox Game Pass服務則佔其中的29億美元。

不過，文件統計金額僅包含Xbox遊戲主機端服務收入，並未包含對應PC裝置使用的PC Game Pass服務，因此意味微軟在所有Xbox Game Pass服務收入可能會更高，甚至隨著越來越多人習慣透過訂閱方式使用服務內容，加入使用Xbox Game Pass服務的用戶人數也會持續增加。

在此之前，微軟強調收購動視暴雪將不構成市場壟斷，同時也強調不會讓動視暴雪發行遊戲變成Xbox平台獨佔內容，更說明若僅透過單一主機平台發行遊戲內容，將無法創造更大獲利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 台獨

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