Yahoo奇摩電子信箱25週年 推新版App操作更直覺、免費容量達1TB
Yahoo奇摩宣布旗下電子信箱服務推出邁入25週年，10月12日正式推出全新版本，分別進駐iOS、Android平台，讓使用者能更方便收發電子郵件。
新版Yahoo奇摩電子信箱將提供免費1TB容量、「一鍵取消訂閱」電子報管理功能、可自訂個人風格的檢視介面，以及可集中管理與連結多個信箱功能，並且透過簡潔介面提供更高效率使用體驗。
其中，在收件匣導覽列也採用全新設計，並且加入收件匣篩選工具，讓使用者能更方便在「收件匣」、「附件」、「已標示星號」等篩選工具之間切換。而新增加的「依寄件者分類」功能，則可快速檢視特定使用者寄來信件，並且進行後續刪除或移動管理操作。
而透過新增加的「附件Tab」功能，則可快速檢視佔據信箱容量的大容量信件，同時也能透過「訂閱Tab」功能瀏覽訂閱的電子報，或是透過「一鍵取消訂閱」管理電子報訂閱內容。此外，新版信箱功能也加入各項個人化設定，以及包含單手式直覺操作、超過10種配色外觀主題設計等選項。
迎接Yahoo奇摩電子信箱25週年，Yahoo奇摩也推出系列慶祝活動，包含至Yahoo奇摩電子信箱完成簽到，即可獲得每日驚喜好禮兌換資格，另外在Yahoo奇摩App會員中心累積簽到滿10天，則可免費領25超贈點，新申請使用電子信箱則可獲得100奇摩值，並且能以200奇摩值兌換咖啡提貨卡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言