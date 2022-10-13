Yahoo奇摩電子信箱25週年 推新版App操作更直覺、免費容量達1TB

Yahoo奇摩宣布旗下電子信箱服務推出邁入25週年，10月12日正式推出全新版本，分別進駐iOS、Android平台，讓使用者能更方便收發電子郵件。

新版Yahoo奇摩電子信箱將提供免費1TB容量、「一鍵取消訂閱」電子報管理功能、可自訂個人風格的檢視介面，以及可集中管理與連結多個信箱功能，並且透過簡潔介面提供更高效率使用體驗。

其中，在收件匣導覽列也採用全新設計，並且加入收件匣篩選工具，讓使用者能更方便在「收件匣」、「附件」、「已標示星號」等篩選工具之間切換。而新增加的「依寄件者分類」功能，則可快速檢視特定使用者寄來信件，並且進行後續刪除或移動管理操作。

而透過新增加的「附件Tab」功能，則可快速檢視佔據信箱容量的大容量信件，同時也能透過「訂閱Tab」功能瀏覽訂閱的電子報，或是透過「一鍵取消訂閱」管理電子報訂閱內容。此外，新版信箱功能也加入各項個人化設定，以及包含單手式直覺操作、超過10種配色外觀主題設計等選項。

迎接Yahoo奇摩電子信箱25週年，Yahoo奇摩也推出系列慶祝活動，包含至Yahoo奇摩電子信箱完成簽到，即可獲得每日驚喜好禮兌換資格，另外在Yahoo奇摩App會員中心累積簽到滿10天，則可免費領25超贈點，新申請使用電子信箱則可獲得100奇摩值，並且能以200奇摩值兌換咖啡提貨卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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