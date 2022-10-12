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蒙眼挑戰《艾爾登法環》！他聽聲辨位擊敗Boss「碎星」 喊最難打的是它

聯合新聞網／ 綜合報導
實況主「star0chris」日前戴起眼罩、蒙眼挑戰Boss「碎星」，僅花不到2分24秒就打贏，讓粉絲超興奮。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
實況主「star0chris」日前戴起眼罩、蒙眼挑戰Boss「碎星」，僅花不到2分24秒就打贏，讓粉絲超興奮。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

《艾爾登法環》（Elden Ring）拿下2022日本遊戲大賞「首獎」，至今仍不少人繼續苦戰遊戲中的Boss，Steam版僅有19.1%通關正常結局，PS版有49.47%，未到5成。但有實況主不僅挑戰「Speedrun（指最快速度完成遊戲）」，甚至還「蒙眼」打敗眾Boss，讓不少網友直呼太強了。

據《kotaku》報導，實況主「star0chris」日前戴起眼罩、蒙眼挑戰中期不少玩家容易卡關的Boss「碎星」，其第二階段天空墜下的動作讓眾玩家絕望，不過該名實況主僅花不到2分24秒就打敗「碎星」，讓不少當下看實況的粉絲直呼太扯、太厲害了。

實況主「star0chris」表示，打「碎星」可以在正下方攻打它，是較為安全的地方。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
實況主「star0chris」表示，打「碎星」可以在正下方攻打它，是較為安全的地方。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

他事後發文曝露祕訣，表示一開始先花數十分鐘不蒙眼的情況下試打Boss，觀看狀況如何，隨即蒙眼上場，透過聽聲辨位，發現聲音更能夠辨別Boss的位置，加上打這隻巨大「碎星」只要站在它正下方就「非常安全」，不易被打中。

「碎星」第二階段會從天上（右上方處）墜下一個火球，這動作讓不少玩家被秒殺，但實況主「star0chris」卻可以蒙眼躲過。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
「碎星」第二階段會從天上（右上方處）墜下一個火球，這動作讓不少玩家被秒殺，但實況主「star0chris」卻可以蒙眼躲過。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

實況主「star0chris」完攻Boss「碎星」，脫下眼罩後相當開心。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
實況主「star0chris」完攻Boss「碎星」，脫下眼罩後相當開心。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

他提到，蒙眼挑戰並非如同像影片中那樣輕鬆，他表示目前蒙眼挑戰中最難的Boss為「滿月女王」，但滿月女王其實在眾Boss中屬於中等普通難度，不過他說因第1階段需先在眾多小怪中找出3個帶有黃色光芒的修女，打完後才能解開Boss保護罩，進而攻打它。

實況主「star0chris」認為，「滿月女王」是滿難打的Boss，第一階段需先聽聲辨位打掉發光的修女位置。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
實況主「star0chris」認為，「滿月女王」是滿難打的Boss，第一階段需先聽聲辨位打掉發光的修女位置。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

他聲稱第1階段需仔細聽到Boss「落地」的位置，每試1次都要花費10至20分鐘，反而第2階段打到Boss較為容易，影片雖然只有22分08秒便打完滿月女王，「但整個過程花了大約8個小時。」

他的目標是蒙眼挑戰完攻Boss，讓不少網友期待之後的挑戰，也大讚他「幹得好」、「我不敢相信我剛剛看到的（指打贏Boss）」、「太瘋狂了」、「第1階段真的是噩夢」。

打完3個發光的修女後，Boss「滿月女王」的保護照才會解開掉落到地上，此時仍要仔細判斷從「何處」掉下。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）
打完3個發光的修女後，Boss「滿月女王」的保護照才會解開掉落到地上，此時仍要仔細判斷從「何處」掉下。（翻攝自YouTube頻道「star0chris」）

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