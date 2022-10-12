祖克柏3秀元宇宙自拍照「有腳了」 臉部美學進化史被酸：像紙紮人
Meta在今（12）日凌晨的Connect 2022大會上，發表全新旗艦款的VR頭戴裝置「Quest Pro」，定價為1499美金（約台幣4萬7778元），若寄送到台灣，則變成1649.99美金（約台幣5萬2544元），價格似乎不便宜，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）還秀出元宇宙平台的「完整虛擬人像」，再次被網友虧「畫質一樣很慘」。
祖克柏此次進化元宇宙平台「Horizon Worlds」，一樣需搭配VR頭戴裝置，可讓用戶建立分身，進入虛擬世界與他人互動。不過祖克柏先前二度上傳在「Horizon Worlds」的虛擬自拍照，被網友嫌棄比16年前Wii畫質還醜，如今在Connect 2022大會上，第3度秀出自己完整的虛擬人像，表示新一代的元宇宙人像「將有腿和腳了」，提到「腿真的不太好做」，未來會帶入更多體驗中。
影片中可看見祖克柏在虛擬世界「Horizon Worlds」不再只有「上半身」，而是整個人像完整露出，High翻跳起來的瞬間相當軟Q，再看回舊版本「只有上半身」的粉絲在觀眾席上熱情歡呼模樣，先前版本真的愈看愈毛毛的。
《聯合新聞網》也比對他從8月至今的「元宇宙自拍照」畫質比較，似乎從類似16年前的Wii畫質再進化一點點，但對照現在PS5或電腦等級的畫質來說還是很糟糕，網友仍吐槽滿滿。有網友表示「燒了這麼多錢就搞出個這個？」、「以前玩（任天堂）3DS那個交友軟體既視感」、「（1996年出的）古墓奇兵1代（畫質）也就這水平」、「清明節的紙紮人」、「這實際上是世界最不需要的東西。」
VR頭戴裝置「Quest Pro」若寄到台灣，定價為1649.99美金（約台幣5萬2544元），比舊款「Quest 2」定價419美金（約台幣1萬3346元）貴上3倍以上。未來還可能面對Sony推出的PS VR2及蘋果的VR/AR頭戴裝置，是否能在其中脫穎而出則有待觀察。
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