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簡單「兩步驟」無痛加LINE好友秘技大公開 掃碼介面一秒露出

聯合新聞網／ 綜合報導
加LINE好友再也不手忙腳亂，只要簡單「兩步驟」就可輕鬆跳到掃碼介面。示意圖／聯合報系資料照
加LINE好友再也不手忙腳亂，只要簡單「兩步驟」就可輕鬆跳到掃碼介面。示意圖／聯合報系資料照

好不容易遇到心儀的對象想加LINE好友卻手忙腳亂嗎？工作場合需要和同事、客戶溝通，互相加LINE卻一直找不到對方的帳號嗎？別擔心，現在有一個超簡單的「無痛加好友」小撇步，不用打開LINE這個App也能做得到。

一般常見的加LINE好友方式，包括搜尋ID或電話號碼，或是打開App後，在主頁點選右上角的加好友人像，再選擇行動條碼開啟QR Code掃碼，不過有時候因為步驟有點小複雜，有的人會忘記要到哪裡操作點選，甚至很多長輩也搞不清楚。

但其實有一個「超簡單小撇步」，只要2步驟，不用打開LINE主頁就能立即跳到掃碼介面。第一步就是「長按LINE App圖示」，第二步則是選擇跳出來的「讀取行動條碼」選項，之後就會馬上跳到掃碼介面。

此外，直接長按LINE這個App還有其他好用的功能，例如，「使用我的條碼付款」會立刻叫出LINE Pay的付款頁面，輸入交易密碼就能快速交易；「暫停提醒」則可以讓用戶選擇暫停1小時或暫停至早上8點的訊息通知，不被干擾。

LINE官方部落格過去曾經整理出3招加LINE好友的實用技，包括「掃描或顯示行動條碼」、「LINE ID、電話號碼搜尋」、分享「聯絡資訊」，其中最後一種比較少人用，尤其當必須對方提供自己的LINE才能加對方為好友時，可以直接在聊天室裡分享對方的LINE資訊，直接點擊就可以加對方為好友，不用再手動輸入LINE ID。

長按LINE App就會跳出「讀取行動條碼」的選項。（LINE截圖）
長按LINE App就會跳出「讀取行動條碼」的選項。（LINE截圖）
選擇「讀取行動條碼」之後，就會開啟掃碼畫面（LINE截圖）
選擇「讀取行動條碼」之後，就會開啟掃碼畫面（LINE截圖）

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