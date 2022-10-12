Meta合作微軟 可用虛擬人物和「真人」開會！Xbox Cloud Gaming串流遊戲服務也帶進虛擬實境
在Meta的看法中，虛擬實境技術應用將進一步落實在日漸普及的混合辦公，以及遠距協同作業互動模式。此次的Meta Connect 2022活動中，除了進一步強調其虛擬實境互動平台Horizon應用發展，更宣布將在服務內整合Zoom、Microsoft Teams等服務，甚至在與微軟深度合作情況下，更讓使用者能在虛擬實境中使用Xbox Cloud Gaming串流遊戲服務。
為了讓更多人可以進入元宇宙應用，Meta除了宣布推出新款Quest Pro虛擬實境頭戴裝置，並且宣布更多服務內容如NBC環球 (NBCUniversal)、Peacock都將進駐Quest平台，Meta也確定接下來將讓更多人可直接透過網頁瀏覽器開啟Horizon平台，讓使用者能透過手機等連網裝置即可進行虛擬實境互動。
而此次宣布與Zoom服務整合之餘，更進一步與微軟服務整合，其中除了Microsoft Teams，微軟執行長Satya Nadella更透露未來將讓更多Microsoft 365服務，以及Xbox Cloud Gaming串流遊戲服務與虛擬實境應用高度整合，讓使用者能在虛擬實境、現實生活均可無縫使用微軟服務。
目前此類整合服務，都能透過Quest 2或此次揭曉的Quest Pro使用，接下來也將持續整合Unity、Unreal Engine遊戲引擎技術，讓更多虛擬實境物件、場景建立可以變得更容易、呈現變得更加真實。
另一方面，Meta也將透過名為「magic rooms」的功能，讓使用者能與透過虛擬實境連線互動的對象進行混合互動，目前此項功能已經在內部進行測試，預計在2023年正式推出。
在2023年時，Meta更預期企業對於虛實整合的虛擬實境協同工作模式的需求度會更高，因此計畫推出名為「Quest for Business」的裝置訂閱使用服務，讓企業可以更方便佈署、管理內部使用的虛擬實境頭戴裝置，並且提供完整技術支援服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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