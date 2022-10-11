LINE記事本當機轉圈圈已恢復 故障原因不明
通訊軟體LINE今天下午5時45分左右傳出記事本功能異常，部分用戶疑似因網路連線錯誤，無法顯示任何內容；LINE於晚間6時20分向中央社記者表示異常狀況已恢復，但尚未說明原因。
部分LINE用戶今天稍早發現，記事本功能大當機呈現「轉圈圈」或空白畫面，已儲存的資料和圖片都無法顯示，包括手機版和桌機版都有類似問題。
至晚間6時20分左右，記者實測LINE記事本已可正常顯示內容。
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