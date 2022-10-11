快訊

房事不順！哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

獨／60歲周星馳暴瘦、白髮模樣流出 多年好友曝近況

LINE記事本當機轉圈圈已恢復 故障原因不明

中央社／ 台北11日電
LINE今（11）日下午5時45分左右傳出記事本功能異常，部分用戶疑似因網路連線錯誤，無法顯示任何內容。示意圖。聯合報系資料照／記者張芮瑜攝影
LINE今（11）日下午5時45分左右傳出記事本功能異常，部分用戶疑似因網路連線錯誤，無法顯示任何內容。示意圖。聯合報系資料照／記者張芮瑜攝影

通訊軟體LINE今天下午5時45分左右傳出記事本功能異常，部分用戶疑似因網路連線錯誤，無法顯示任何內容；LINE於晚間6時20分向中央社記者表示異常狀況已恢復，但尚未說明原因。

部分LINE用戶今天稍早發現，記事本功能大當機呈現「轉圈圈」或空白畫面，已儲存的資料和圖片都無法顯示，包括手機版和桌機版都有類似問題。

至晚間6時20分左右，記者實測LINE記事本已可正常顯示內容。

LINE 軟體 手機

延伸閱讀

民進黨：許淑華放任幹部徵求蔡培慧車號 涉及威嚇行為

6年婚姻生變 丈夫叫別人寶貝還摸著小三屁股睡

人妻戀上大齡男決心離婚 放棄老公孩子卻面臨無情謊言

雙11檔…仍是電商重頭戲

相關新聞

LINE記事本當機轉圈圈已恢復 故障原因不明

通訊軟體LINE今天下午5時45分左右傳出記事本功能異常，部分用戶疑似因網路連線錯誤，無法顯示任何內容；LINE於晚間6...

試玩《WILD HEARTS》神似《魔物獵人》 狩獵添東方味玩法更多元

先前確定由EA旗下EA Originals攜手光榮特庫摩打造，同樣強調以狩獵為主題的動作冒險遊戲《WILD HEARTS》 (狂野之心)，筆者稍早在製作團隊介紹遊戲背後設計想法之餘，同時也以測試版本感受此款遊戲作品遊玩特色。

《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》真人預告影片曝光 大咖明星軋場

動視暴雪稍早釋出由Infinity Ward開發的《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》真人預告影片，分別由饒舌歌手Nicki Minaj、Lil Baby，以及美國歌手Kane Brown、喜劇演員Pete Davidson與英國賽車手Lando Norris等人參與演出。

Google 2023年啟用新版Chrome瀏覽器擴充功能平台 將影響廣告封鎖擴充功能

Google宣布，從2023年1月推出的Chrome 112版瀏覽器開始，將正式推出新版Chrome瀏覽器擴充功能平台Manifest V3。

跟進微軟、Mozilla與三星 Meta宣布於Android版Facebook app採用自製瀏覽器設計

Meta稍早宣布，將跟上微軟、Mozilla與三星腳步，將於Android平台上的Facebook app內建瀏覽器改為自有設計、基於Chromium架構設計版本。

EA正式推出新版EA app 將取代原本的Origin遊戲啟動平台

2年前宣布將以全新服務取代原本的Origin遊戲啟動平台後，EA稍早中宣布將在Windows PC釋出正式版EA app，但暫時尚未針對Mac裝置提供相應版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。