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試玩《WILD HEARTS》神似《魔物獵人》 狩獵添東方味玩法更多元

聯合新聞網／ 楊又肇

先前確定由EA旗下EA Originals攜手光榮特庫摩打造，同樣強調以狩獵為主題的動作冒險遊戲《WILD HEARTS》(狂野之心)，筆者稍早在製作團隊介紹遊戲背後設計想法之餘，同時也以測試版本感受此款遊戲作品遊玩特色。

在先前釋出預告影片中，《WILD HEARTS》整體遊玩形式與CAPCOM先前推出的《魔物獵人》 (Monster Hunter)系列十分相似，EA Originals團隊在回覆相關提問時，說明確實有參考市場上包含《魔物獵人》在內以狩獵為主題的遊戲特性，並且加入融合幻想東方元素，以及名為「絡繰」 (Karakuri)的特殊機關輔助能力，讓遊戲有不同遊玩風格。

而此次開放試玩版本仍處於早期設計階段，因此仍有不少與實際上市版本可能會有顯著落差細節，同時執行上也還不算穩定，因此在試玩過程偶而會有異常情況，甚至當機、跳出遊戲等情況發生，主要還是讓筆者在內媒體感受此款遊戲主要遊玩特色，但實際上市版本還是會以後續公布為準。

在此次試玩版本中，玩家可以使用武器包含刀、傘、弓、大刀、大槌在內五種類型，每種武器都有不同使用特性，例如刀可以用於多段攻擊，而傘則有利於格檔化獸攻勢，並且進行反擊，弓則有不同遠近攻擊特性，而大刀與大槌亦可產生不同的攻擊傷害。

武器則可以隨著遊玩過程進行鍛造進化，甚至可附上最多兩種特殊能力，缺點則是後續持續鍛造之下，可以附加的特殊能力並不會因此增加，最多就只有兩種。

跟遊玩《魔物獵人》一樣，玩家在遊戲中也會透過收集物資、尋找獵物等形式進行遊玩，而在狩獵過程也能由玩家單打獨鬥，或是攜手其他玩家一同合作。最大不同之處，顯然就是透過「唐繰」的特殊建設輔助能力，藉由消耗所收集物資進行堆疊，或是組合成各種機關，進而達成狩獵輔助效果。

「絡繰」可以組成不同機關，例如「Crate」 (箱)可讓玩家踩踏、跳往高處，而「Torch」 (火炬)則可替武器加上火焰屬性，並且對狩獵化獸進行進一步傷害，另外若搭配「Crate」進行堆疊，即可形成「Bulwark」 (壁壘)作為防禦障壁，或是透過不同組合形成飛行武器類的攻擊形式。

至於玩家施展的「絡繰」，基本上僅能維持1-2次左右的使用次數，之後就會損壞，必須重新施展。配合「唐繰」能力，則可讓玩家在狩獵過程中與巨型化獸抗衡。

另外，遊戲中可在名為「Dargon pits」 (龍穴)的地點使用物資增加龍脈流量，進而設置名為「龍絡繰」 (Dargon Karakuri)的機關，例如設置營火、獵帳，以及用於搜索化獸的高塔，或是搭建滑索的繩槍，隨著玩家啟用更多「Dargon pits」，可以設置的「龍絡繰」也會跟著增加，藉此讓玩家能在狩獵過程獲得更多遊玩樂趣。

由於此次提供試玩時間並不算長，加上目前遊玩穩定性仍不算高，同時諸多遊玩細節也可能在後續調整，因此僅能以大致感受進行描述，但不確定接下來的遊玩設計方向是否會額外添加狩獵策略、備妥必要狩獵武器等準備等要素。

相比《魔物獵人》的話，雖然在狩獵主題相同，但《WILD HEARTS》確實呈現不同遊玩形式，同時加上濃厚的幻想東方元素，更讓此款遊戲以不同面貌呈現，在諸多狩獵主題的遊戲作品中獨樹一格。

《WILD HEARTS》將在2023年2月17日正式推出，一般版建議售價為69.99美元，豪華版建議售價則是89.99美元，預計在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Origin、Steam與Epic Games Store等PC 平台推出，並且將提供英語、日語、法語、義大利語、德語及西班牙語配音。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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