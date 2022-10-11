搜尋引擎neeva標榜無廣告內容 正式進軍歐洲市場

2020年宣布推出，標榜不含任何廣告內容的搜尋引擎neeva，目前正式進軍英國、法國及德國在內歐洲市場。

neeva由過去曾在Google擔任廣告與商務資深副總裁的Sridhar Ramaswamy帶領打造，標榜不會在服務內放置任何廣告，同時也標榜維護用戶隱私安全。而去年在美國市場推出之後，目前已經累積超過60萬人使用，同時也累積募得7750萬美元投資金額。

而neeva目前仍以免費形式提供使用，主要透過密碼管理功能與VPN功能等加值訂閱服務增加營收，同時也強調不透過任何廣告內容獲利。

neeva本身採用微軟Bing Search為基礎，並且進一步結合蘋果地圖服務，本身介面同樣採用相當精簡設計，更可藉由服務首頁顯示以個人為主的資訊內容，其中包含最新收取信件、接下來安排行程，或是近期由他人與自己共用檔案、文件，另外也能顯示當前天氣等即時資訊。

Sridhar Ramaswamy表示，過去在Google任職過程中就開始構思如何藉由合適廣告內容創造更大營利，認為透過提供額外加值功能與無廣告運作模式將能帶來更方便的使用體驗，並且能在公司營利之間取得平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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