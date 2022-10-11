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《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》真人預告影片曝光 大咖明星軋場

聯合新聞網／ 楊又肇

動視暴雪稍早釋出由Infinity Ward開發的《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》真人預告影片，分別由饒舌歌手Nicki Minaj、Lil Baby，以及美國歌手Kane Brown、喜劇演員Pete Davidson與英國賽車手Lando Norris等人參與演出。

《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》在研發團隊內部以「COD 2.0」為稱，與《現代戰域》2.0版本一樣都將採用相同遊戲引擎製作，並且以製作2019年版本《現代戰爭》時採用的遊戲引擎為基礎，讓玩家可以感受最新遊戲技術體驗。

遊戲採用全新運動模型與人工智慧系統，其中更包含採用以物理學為基礎的貼圖材質系統與攝影量測系統，搭配混合圖塊串流技術與全新流體雨水下貼圖渲染效果，以及包含全域容積式光影效果及4K HDR顯示模式，加上GPU幾何學運算等，讓玩家可以感受更真實的影像與遊玩真實度。

配合此次引擎等技術更新，遊戲中也在多人遊玩模式加入游泳、匍匐前進等動作，例如跳入水中時會感受視線混著、能見度會隨著潛下深度而變低，同時也能在水中躲避子彈，或是浮在水面上攻擊敵人等，另外在載具中也能從車輛探出頭進行掃射，車輛本身也可能會因為重而造成操駕問題，或是可以搭配直升機進行貼地飛行等，並且在遊戲中遵循更真實的物理現象。

《決勝時刻：現代戰爭II 2022》將在今年10月28日推出，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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