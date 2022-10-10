跟進微軟、Mozilla與三星 Meta宣布於Android版Facebook app採用自製瀏覽器設計

Meta稍早宣布，將跟上微軟、Mozilla與三星腳步，將於Android平台上的Facebook app內建瀏覽器改為自有設計、基於Chromium架構設計版本。

而Meta作此項調整的原因，在於原本Facebook app內建瀏覽器採用的是Android作業系統預設的System WebView瀏覽器引擎，但多數使用者僅會透過Google Play Store更新Facebook app版本，卻不會同時透過Google Play Store更新Chrome瀏覽器與System WebView元件版本，因此在瀏覽安全可能會出現不少漏洞。

除了可能造成瀏覽安全，未更新System WebView元件版本的情況下，可能也會導致Android版Facebook app運作穩定性，甚至產生當機問題。

因此基於這些考量，Meta決定以Chromium架構為基礎，將Facebook內建瀏覽器改為自有設計，讓使用者在更新Facebook app時也能一併更新內建瀏覽器功能，並且讓Facebook app維持更穩定運作表現。

不過，基於Android作業系統使用彈性，使用者依然可選擇在Facebook app內以不同慣用瀏覽器開啟網頁內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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