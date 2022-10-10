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Google 2023年啟用新版Chrome瀏覽器擴充功能平台 將影響廣告封鎖擴充功能

聯合新聞網／ 楊又肇

Google宣布，從2023年1月推出的Chrome 112版瀏覽器開始，將正式推出新版Chrome瀏覽器擴充功能平台Manifest V3。

Manifest V3是由Google在2019年提出，目的希望改善使用者隱私安全與運作效能，但直到稍早才確定將從2023年1月隨著Chrome 112版瀏覽器開始使用。

從目前開始，Google將暫停於Chrome瀏覽器的Canary、Dev、Beta版本對應Manifest V2，藉此吸引更多開發者將內容移轉到Manifest V3，而Google計畫2024年1月開始將所有未移轉到Manifest V3的Chrome瀏覽器擴充內容進行下架。

不過，目前並非所有擴充功能都能順利移轉到新平台繼續使用，例如許多以webRequest API開發的網頁廣告封鎖擴充功能，在Google於新規定內要求此類開發需求必須改用declarativeNetRequest API資源，透過針對個別網址內容設計封鎖列表，卻僅有最多僅能加入30萬筆資料的限制之下，可能將無法正常使用。

因此在2024年1月之前，預期會有更多開發者要求Google調整限制，或是提供更多開發資源，以利將原本針對Chrome瀏覽器打造的擴充功能帶到新平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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