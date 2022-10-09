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EA正式推出新版EA app 將取代原本的Origin遊戲啟動平台

聯合新聞網／ 楊又肇

2年前宣布將以全新服務取代原本的Origin遊戲啟動平台後，EA稍早中宣布將在Windows PC釋出正式版EA app，但暫時尚未針對Mac裝置提供相應版本。

EA強調，新版EA app將比Origin遊戲啟動平台更容易使用，同時使用者也能透過單一帳號即可遊玩所有EA發行遊戲，同時也加入遊戲自動下載與背景更新，另外也能與Steam、Xbox或PlayStation平台連動，而畫面也變得更容易檢視內容，並且更快找到想玩的遊戲內容。

而針對先前已經透過Origin遊戲啟動平台下載、遊玩遊戲的使用者，EA除了表示將透過邀請方式讓使用者能更方便將原本遊戲、遊玩紀錄移轉到EA app，同時玩家先前在Origin遊戲啟動平台建立的好友名單也會一併移轉。

不過，目前EA app正式版本僅先對應Windows PC平台使用，目前Mac平台使用者仍僅能透過Origin服務遊玩遊戲。

在此之前，EA打造的Origin遊戲啟動平台經常會有難以正常連線、遊戲下載之後無法順利開啟，或是容易被系統防火牆判定為惡意軟體，導致遊戲啟動平台無法正常使用等情況，因此被不少使用者批評，而EA後續表示會透過新版EA app改善此類問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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