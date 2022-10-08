Google推出同樣以文字描述即可自動生成短影片的工具「Imagen Video」

日前Meta宣布釋出透過文字、圖片就能產生獨特影片的「Make-A-Video」之後，Google也跟進宣布推出名為「Imagen Video」的工具，同樣可藉由簡單文字描述，即可快速生成符合內容的短影片。

雖然目前實際生成短影片的解析度不高，但Google強調短影片內容將高度符合文字描述結果。此外，Google更強調透過此工具生成的短影片內容具有高度可控性，不會出現無法預期的負面內容。

此項工具建立在Google的圖像生成系統Imagen，透過類似OpenAI的DALL-E 2、Stable Diffusion等工具運作模式，透過分散式學習方式將原本參考數據重組成全新內容，並且依據使用者輸入文字描述生成相符的短影片。

而跟Meta的「Make-A-Video」一樣，目前透過Google的「Imagen Video」生成短影片，解析度一樣不高，但是可以加入各類藝術風格，讓使用者能將生成影片用於特定趣味展示、互動，或是進行其他創作使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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