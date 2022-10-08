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法院裁定Elon Musk必須在10/28以前完成收購Twitter，否則將於11月重啟庭審

聯合新聞網／ 楊又肇

針對日前Tesla執行長Elon Musk聲明將維持原先協議以每股54.20美元價格完成收購，但前提是終止所有法院訴訟的提議，Twitter要求法院不要輕易相信Elon Musk的說法，同時認為在其先前反覆說詞情況下，有可能只是為了拖延法院裁定，並未有意完成收購。

此外，Twitter委任律師更指稱Elon Musk尚未與承諾提供125億美元資金的銀行業者達成協議，甚至也有銀行代表出席聽證會時表示，Elon Musk至今尚未遞交解款通知書，意味尚未有足夠資金收購Twitter。

而特拉華州衡平法院法官Kathaleen McCormick稍早做出裁定，將先暫緩庭審，並且要求Elon Musk在美國時間10月28日下午5點前完成收購Twitter，否則將再次安排11月的庭審日期。

不過，對於Twitter所作回應，Elon Musk委任律師團隊則強調問題在於Twitter不接受收購協議，認為在堅持走完訴訟程序情況下，將危害Twitter股東權益。

在原先安排中，Elon Musk與Twitter雙方因前者取消收購而被後者告上法院，並且預計在美國西岸時間10月17日進行庭審，並且將由特拉華州衡平法院大法官Kathaleen McCormick進行裁決，決定Elon Musk是否有正當理由放棄以美股54.2美元價格收購Twitter，同時也將裁定Twitter是否如Elon Musk描述在虛假帳號數量有所隱瞞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬斯克 推特

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