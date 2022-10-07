Spotify宣布收購Kinzen 確保服務收錄Podcast內容不含仇恨言論

Spotify宣布收購總部位於愛爾蘭都柏林的Kinzen，並且將透過其過去線上有害內容技術，確保Podcast內容不會影響使用者聆聽體驗。

從2020年開始，Spotify其實就已經與Kinzen建立合作關係，並且透過其機器學習技術與以人為主的互動設計經驗，藉此分析收錄Podcast內容是否夾帶有害內容，或是仇恨言論，甚至可對應識別不同國家地區使用語言內容。

雙方並未透露此次收購涉及金額，但強調未來Spotify將藉由Kinzen技術維持Podcast內容品質，避免收錄有害內容產生更大傷害。

在此之前，Spotify曾因為合作Podcast內容《The Joe Rogan Experience》被指控傳遞與疫情醫療、疫苗相關不實資訊，導致許多人因此受影響，不僅因此遭受批評，甚至還造成著名搖滾創作歌手Neil Young要求將其所有音樂內容從Spotify服務下架，藉此作為抗議等情況，因此也讓Spotify更加重視Podcast內容所產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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