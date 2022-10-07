EA揭曉次世代街頭賽車遊戲《極速快感：桀驁不馴》 征服湖濱市的終極街頭競速挑戰

EA宣布將於12月2日推出次世代街頭賽車遊戲《極速快感：桀驁不馴》 (NFS:Unbound)，並且公布首波預告影片內容。

《極速快感：桀驁不馴》是《極速快感》系列最新作品，由EA與Criterion Games共同推出，將讓全世界玩家坐上各自幻想中的街頭賽車駕駛座，並且以智謀擺脫警方，藉此證明自己有能耐征服湖濱市 (Lakeshore)的終極街頭競速挑戰。

此次新作採用全新且獨特的視覺風格，並且將街頭藝術要素與系列作品以來最逼真的車輛結合，同時透過全新單人劇情的沉浸故事內容帶來刺激感。EA更強調《極速快感：桀驁不馴》支援4K 60FPS畫面表現，預計在今年12月2日於PlayStation 5、Xbox Series X/S，以及PC平台推出，建議售價為69.99美元。

而《極速快感：桀驁不馴》Palace版本則是與Palace Skateboards品牌聯合推出的豪華組合包，將提供額外的獨家內容，包含4款震撼人心的改裝車輛、1個服裝組合包、駕駛效果、車輛貼紙、車牌、人物姿勢和旗幟藝術，建議售價為79.99美元，並且將在後續公布更多細節。

《極速快感：桀驁不馴》遊戲特色包含如下：

• 世界即玩家的畫布：配備全新的高能量視覺與聲音特效工具供玩家在城市中馳騁，例如「噴射氮氣（Burst Nitrous）」。它們會帶來與風格相應的衝刺效果，在反映玩家的駕駛方式之餘，也讓街頭塗鴉以全新藝術風格加入賽事。

• 街道飆速：玩家參與的賽事越多，累積的通緝值（heat）就越高。可以選擇使用新的逃脫機制策略性擺脫警察，在飛車追逐中占上風，從而獲得豐厚的獎勵；然而若被逮捕，也要面臨更嚴重的後果。

• 自我表現與風格：數以百計的外觀道具為玩家提供了無限多選項，其中包含來自世界上尖端時尚創新者和車輛改裝零件公司獨家授權的裝備。玩家不僅能隨心所欲打造車輛，還可以在遊戲中盡情展現個人風格。

• 在旋律中探尋自由：聆聽由開創性藝術家帶來的反流派遊戲配樂，他們來自斜槓藝術家、創業者、演員以及時尚偶像 A$AP Rocky 和他創意經紀公司 AWGE 所領銜的嘻哈界。配樂包含 A$AP Rocky 全新單曲《Sh*ttin' Me》，這首歌也同樣出現在揭露預告片中。

• A$AP Rocky登場的接管場景：A$AP Rocky 會在遊戲中的「接管場景」 (Takeover Scene)以領袖身分亮相。這是一個可重複遊玩的全新精準駕駛模式，玩家需要讓社群成員團結一心，占領城市的各個部分，並推廣風格獨具而非單純速度的駕駛方式。順帶一提，AWGE 同時也擔任本遊戲的創意顧問。

《極速快感：桀驁不馴》將於今年11月29 日前進行預購，而從即日起預購的玩家將會收到專屬「桀驁不馴」內容組合包，包含一個駕駛效果包、車輛裝飾、車牌、旗幟藝術，以及在首次進入多人遊戲時即獲得$150,000存款等內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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