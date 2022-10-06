LINE新版上線 加入純網銀餘額查詢等4大功能
通訊軟體LINE 12.16.0版本更新正式上線，錢包頁面新增「LINEBank帳戶餘額快點查」，並新增聊天室活動訊息置頂公告、LINE VOOM全螢幕直式體驗、iPhone鎖定畫面小工具等功能。
LINE今天在官方部落格發文指出，透過純網銀LINE Bank「帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank客戶可一鍵啟動使用頻率最高的轉帳、邀請轉帳、分帳等具有社交性質的金融服務，且能於啟用後，在LINEApp「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。
此外，在LINE聊天室中有許多延伸功能，例如投票、挑日子、活動等。在LINE 12.16.0版本的聊天室中長按活動，跳出選單會新增「設為公告」的按鍵，可以快速置頂，不怕被洗版。
LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗也在新版本正式上線，以瀑布流方式呈現熱門長短影音，讓每支影音連續播放不中斷，還可搭配智慧推薦、追蹤功能。回應影音的按鍵包括按讚、留言、分享、聲音等收納在畫面右側，更方便點選。
針對iPhone用戶，只要更新到iOS 16及LINE 12.16.0版本，就可以在鎖定畫面新增LINE小工具，點選後直接開啟LINE。
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