臉書開放動態消息客製化 可自訂內容出現頻率
Meta公司今天宣布，即日起將在臉書（Facebook）上推出更符合客製化需求的新功能「動態消息偏好設定」，用戶可自訂動態消息顯示的內容出現頻率，進而探索最相關的資訊。
Meta發布新聞稿說明，用戶可以在朋友及追蹤社團的貼文，或是臉書推薦內容及廣告上點擊「顯示更多」或「顯示較少」的選項。「顯示更多」將增加該篇貼文及相關內容的排名分數，「顯示較少」將降低內容的排名分數。
此外，臉書用戶也可在廣告、朋友及追蹤社團貼文中，點擊貼文右上方的3個圓點，會出現「顯示更多」及「顯示較少」選項，藉此主動回饋意見。未來幾週也將於臉書Reels短影音服務中測試這項功能。
Meta會持續更新「動態消息偏好設定」功能，讓用戶能自行選擇家人與朋友、社團及粉絲專頁與公眾人物發布內容出現的頻率，透過動態消息偏好中的排名選項進行設定，包含「暫停追蹤」、「取消追蹤」、「重新追蹤」等功能。
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