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粉絲有福了！《電馭叛客2077》將推續作、《巫師》也有全新系列作品

聯合新聞網／ 楊又肇

CD Projekt稍早公布未來規劃新作，其中包含《巫師》系列新作，以及包含《電馭叛客2077》續作與全新原創作品，此外也宣布包含CD Projekt Red將於北美地區開設全新工作室，同時也將持續強化遊戲結合影視內容的發展模式，而在CD Projekt任職近30年的共同創辦人暨共同執行長Marcin Iwiński將在年底離開。

在此次公布消息中，CD Projekt確認將推出代號「Sirius」的《巫師》系列新作，將由位於波士頓的Molasses Flood工作室負責開發，CD Projekt Red將提供技術支援，預計提供單人及多人遊玩體驗。

而《巫師》系列全新三部曲作品，將會在未來6年內陸續公布，首款代號「Polaris」的第一款作品目前已經進入初期開發階段。

此外，CD Projekt也宣布將在《巫師》系列全新三部曲作品之外，額外推出代號「Canis Majoris」的《巫師》系列作品，將由前《巫師》系列開發團隊組成的外部工作室負責製作，其中將採用Unreal Engine 5遊戲引擎，以及與代號「Polaris」相同的開發工具。

至於《電馭叛客2077》續作確定會以代號「Orion」為稱，同時CD Projekt也將在北美地區開設全新工作室，藉此負責製作代號「Orion」的新作。

代號「Hadar」的遊戲新作，則是CD Projekt第一款全自主創作內容，同時也是第三款製作遊戲內容，將不同於《巫師》系列、《電馭叛客2077》呈現方式，但目前尚未正式投入開發。

以目前《巫師》系列在全球累積銷售超過6500萬套，《電馭叛客2077》累積銷售超過2000萬套的成績來看，CD Projekt希望第三款遊戲內容也能有顯著銷售成果。

另外，CD Projekt在《巫師》系列與Netflix合作原創影集獲得明顯成功之後，接下來也會持續擴展遊戲內容與影視娛樂結合的發展可能性。

同時，Marcin Iwiński表示在卸下執行長身分之後，未來將加入CD Projekt董事會，並且以主要股東身分協助管理團隊運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

波士頓

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