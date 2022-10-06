《鬥陣特攻2》登場！英雄角色增加至35名 將更新競技模式
暴雪娛樂宣布，《鬥陣特攻2》已經正式推出，並且增加3名全新英雄，使得英雄角色總計增加至35名，同時也加入6張橫跨世界的新地圖與全新推進模式，另外也更新競技模式。
此外，暴雪娛樂也說明全新的賽季戰鬥通行證，將讓玩家只需透過遊玩即可獲得遊戲內的額外物品，包含在未來持續推出的新英雄角色。而此次作品也支援跨平台遊玩、進度共享，並且加入以隊伍為基礎的全新PvP內容。
特級戰鬥通行證可讓玩家立即擁有當季的新英雄，並且以每季1000枚鬥陣幣的售價 (等同新台幣312元)，讓玩家解鎖遊戲內造型與其他內容。所有玩家均無須付費即可在每個賽季的遊戲內挑戰中獲取鬥陣幣，而玩家可以選擇存起來購買未來的特級通行證，或是購買商店內的造型物品。
目前已經推出的第1賽季兩個通行證，均以賽博龐克為主題，並且擁有80階級的獎勵可以解鎖：包含造型、表情、勝利姿勢、特寫鏡頭、玩家頭像、武器吊飾、噴漆、自訂語音與更多物品，而第1賽季特級通行證則包含《鬥陣特攻2》第一款神話源氏造型。
第2賽季則會推出一名尚未公開的肉盾型英雄與一張新地圖，每個賽季將會為期九周，每個賽季都會有獨立的主題與嶄新的造型物品，讓玩家能夠解鎖、創造屬於自己的《鬥陣特攻2》遊戲體驗。
同時，暴雪娛樂也透露正在著手進行備受眾人期待的《鬥陣特攻2》PvE模式開發工作，預計在明年推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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