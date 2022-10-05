超級悠遊卡「iPhone突破性技術」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望

悠遊卡公司昨（4）日推出「SuperCard超級悠遊卡」，強調「手機就是自己的加值機」，儲值透過手機背面NFC感應區即可完成加值，台北市長柯文哲認為這張卡「將會大賣」，但看在網友眼裡卻罵聲一片，被酸「這什麼狗屁解決方案」、「能用Apple Pay再叫我」。

柯文哲喊「會大賣」

悠遊卡公司推出「SuperCard超級悠遊卡」，將單日消費上限從1500元提高至1萬元，最大特色能透過「悠遊付」App的「悠遊卡加值機」功能，感應手機背後的NFC就能隨時讓餘額「滿血回歸」，蘋果（Apple）iOS系統也可使用，不需要再去超商或捷運站的設備加值。而該卡也可用App查詢餘額、交易明細，讓柯文哲說，因即時查詢消費帳單，會讓家長想買給孩子用，「這東西會大賣」。

該產品遭批踢踢（PTT）網友罵翻，就有網友發現，悠遊卡公司總經理邱昱凱9月曾預告10月有「技術性的突破方法」，一度以為是能用蘋果iPhone坐台北捷運（北捷），「結果還是要用卡嗶卡」、「啊我就是不想帶卡結果給我這個」、「說iOS可望解套結果出張廢卡」、「這什麼狗屁解決方案」、「為何還要再買新卡」、「廢到笑的垃圾我就問台北捷運還能多爛。」、「能用Apple Pay再叫我。」

高捷多元支付「北捷捨不得換閘門嗎」

網友質疑，超級悠遊卡可以透過手機NFC加值，「我直接用悠遊聯名卡就好了，還有加值優惠。」提到消費上限增加至1萬元，「那我是不會拿信用卡出來刷嗎。」相對高雄捷運（高捷）閘門採上下兩種進站方式，分別為乘車碼、信用卡感應區與電子票證感應區，其中信用卡感應區更支援Apple Pay、Google Pay、Smasung Pay、台灣Pay等進出感應，認為北捷是不是「捨不得一次全換閘門跟卡片」？

高捷閘門採多元支付方式，分別為乘車碼、信用卡感應區與電子票證感應區，其中信用卡感應區更支援Apple Pay、Google Pay、Smasung Pay、台灣Pay等進出感應。（翻攝自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書）

高捷閘門採多元支付方式，分別為乘車碼、信用卡感應區與電子票證感應區，其中信用卡感應區更支援Apple Pay、Google Pay、Smasung Pay、台灣Pay等進出感應。（翻攝自高雄捷運 x 高雄輕軌臉書）

愛金卡有Apple Pay支援的規格

不過也有網友緩頰，認為悠遊卡規格與蘋果Apple Pay支援的交通卡規格（FeliCa和Mifare DESFire）不同，並表示以押金為主悠遊卡「技術真的太老了，在台灣也被破解了很多次。」他提到最有機會使用Apple Pay的電子票證為使用Mifare DESFire技術的「愛金卡」，「但我想統一大概也興致缺缺吧。」讓不少網友直呼，希望1人1信寫信給對方開發，「上的話（指登上Apple Pay）以後都用你。」

網友表示，蘋果Apple Pay支援的交通卡規格為FeliCa和Mifare DESFire不同，認為一般以押金為主悠遊卡「技術真的太老了」，並提及台灣最有機會使用Apple Pay的電子票證為使用Mifare DESFire技術的「愛金卡」。（翻攝自icash官網）

他表示，「任何上Apple Pay的卡，不論是信用卡或是簽帳金融卡，甚至交通卡都是會被蘋果抽蘋果稅的。」也難怪柯文哲昨日表示，與蘋果iOS系統纏鬥2年，對方仍不答應，「我也知道他們要發行自己的Apple Pay，自己要賺這筆生意，所以悠遊卡公司都在思考怎麼把它繞過去。」才發行「SuperCard超級悠遊卡」。

將「SuperCard超級悠遊卡」置於手機背面NFC感應區，就能直接以悠遊付錢包的餘額為卡片加值，最低以100元為單位，且加值對象不限於本人悠遊卡。記者黃筱晴／攝影

「悠遊付」目前僅開放擁有NFC功能之Android手機感應進出交通運具。（資料照，記者許正宏／攝影）

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