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悠遊付app增「悠遊卡加值機」功能 可用手機NFC幫SuperCard超級悠遊卡感應加值

聯合新聞網／ 楊又肇

悠遊卡今日 (10/4)宣布更新悠遊付app，增加名為「悠遊卡加值機」的全新功能，同時也推出「SuperCard超級悠遊卡」的新版悠遊卡，標榜將能透過手機NFC功能感應新版或特定形式的悠遊卡後，即可透過悠遊付app直接替卡片進行加值。

雖然與許多人期待能直接透過悠遊付app結合手機NFC功能，可直接將手機當作悠遊卡使用的情況不同，但考量目前悠遊卡現在仍與三星的Samsung Pay有深度合作關係，加上目前仍有不少人習慣或僅能使用卡片形式的悠遊卡搭乘大眾運輸工具，因此目前藉由新版「SuperCard超級悠遊卡」，搭配悠遊付app作為行動加值機使用模式，至少能解決悠遊卡餘額不足時，必須額外尋找便利商店等管道加值的麻煩，直接透過手機靠卡感應即可完成加值。

而必須推出新版「SuperCard超級悠遊卡」的原因，顯然也是與晶片是否支援有關。除了新版「SuperCard超級悠遊卡」採用的2.0版晶片，目前包含台北市數位學生證、台北市敬老愛心卡、桃園市民悠遊卡、新竹市市民卡、金門縣民卡(非sim卡形式)、嘉義市市民卡、雲林縣敬老愛心卡、台中市即將發行的數位學生證以及國立彰化師範大學學生證悠遊卡、國立勤益科技大學學生證悠遊卡、國立臺中科技大學學生證悠遊卡、中國醫藥大學學生證悠遊卡、開南大學學生證悠遊卡等使用1.5版本以上晶片製作的卡片也能支援透過悠遊付app感應加值。

至於新版「SuperCard超級悠遊卡」相比先前推出的悠遊卡，主要差異在於晶片版本不同，因此安全強度更高，同時單筆消費金額上限更增加至新台幣1萬元，而卡片本身將以新台幣150元價格銷售，並且透過momo購物網獨家開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

悠遊卡 愛心 北市

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